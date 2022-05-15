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Опубликовано 15 мая 2022, 08:11
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МО: Ракетные войска и артиллерия ВС РФ за день уничтожили около 140 объектов ВСУ

По данным министерства, в результате ударов были поражены до 150 националистов, а также выведены из строя 26 единиц военной техники Украины.

Ракетные войска и артиллерия ВС России за минувший день уничтожили около 140 военных объектов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией поражено шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ударов уничтожено до 150 националистов, выведено из строя 26 единиц военной техники", — уточнил он.

Также Конашенков сообщил, что российскими ПВО в течение ночи были сбиты 15 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Новотроицкое, Владимировка, Петровское и Луганское в ДНР, а также вблизи Епифановки, Кудряшовки и села Верхняя Дуванка в ЛНР. Помимо этого, БПЛА были уничтожены над сёлами Чкаловское, Великие Проходы и Высшее Солёное в Харьковской области и над островом Змеиный.

ВКС РФ уничтожили 28 опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов
ВКС РФ уничтожили 28 опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов

Ранее Лайф рассказал, что войска РФ уничтожили две пусковые установки С-300 в Сумской области. Кроме того, высокоточными ракетами поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Григорий Воронцов
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