По данным министерства, в результате ударов были поражены до 150 националистов, а также выведены из строя 26 единиц военной техники Украины.

Ракетные войска и артиллерия ВС России за минувший день уничтожили около 140 военных объектов ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией поражено шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ударов уничтожено до 150 националистов, выведено из строя 26 единиц военной техники", — уточнил он.

Также Конашенков сообщил, что российскими ПВО в течение ночи были сбиты 15 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Новотроицкое, Владимировка, Петровское и Луганское в ДНР, а также вблизи Епифановки, Кудряшовки и села Верхняя Дуванка в ЛНР. Помимо этого, БПЛА были уничтожены над сёлами Чкаловское, Великие Проходы и Высшее Солёное в Харьковской области и над островом Змеиный.