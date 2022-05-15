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Регион
Опубликовано 15 мая 2022, 11:31
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Глава МИД ФРГ Бербок призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО

При этом Североатлантический альянс должен гарантировать безопасность странам. При их вступлении не может быть никакого периода, означающего неопределённый статус.

Если Швеция и Финляндия решат вступить в НАТО, то это необходимо быстро организовать. Так заявила журналистам глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Наши двери открыты для них, если их парламент и общества решат в пользу вступления в НАТО... то они могут вступить быстро", — сказала министр перед неформальной встречей глав МИД государств – членов блока в Берлине.

По словам Бербок, Североатлантический альянс должен гарантировать Швеции и Финляндии безопасность. При их вступлении также не может быть "переходного периода", статус этих стран не должен быть неопределённым. Вместе с тем министр подчеркнула, что характер НАТО всегда был и остаётся оборонительным.

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Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что заявка на вступление в НАТО может быть подана 18 мая. Дипломат уточнил, что это будет означать начало переговоров. Их будет вести делегация во главе с министром иностранных дел и министром обороны.

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Getty Images / Morris MacMatzen

Евгения Колесникова
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