Глава МИД ФРГ Бербок призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО

При этом Североатлантический альянс должен гарантировать безопасность странам. При их вступлении не может быть никакого периода, означающего неопределённый статус.

Если Швеция и Финляндия решат вступить в НАТО, то это необходимо быстро организовать. Так заявила журналистам глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Наши двери открыты для них, если их парламент и общества решат в пользу вступления в НАТО... то они могут вступить быстро", — сказала министр перед неформальной встречей глав МИД государств – членов блока в Берлине.

По словам Бербок, Североатлантический альянс должен гарантировать Швеции и Финляндии безопасность. При их вступлении также не может быть "переходного периода", статус этих стран не должен быть неопределённым. Вместе с тем министр подчеркнула, что характер НАТО всегда был и остаётся оборонительным.