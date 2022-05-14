Чавушоглу: Турецкий народ призвал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД республики также подчеркнул, что поддержка запрещённой в Турции РПК и её сирийского ответвления со стороны союзников Анкары априори является "возмутительной и неприемлемой".

Большинство жителей Турции выступают против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс и просят руководство страны заблокировать этот процесс. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Он также подчеркнул, что поддержка запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и её сирийское ответвление "Силы народной самообороны" (СНС) со стороны союзников Анкары априори является "возмутительной и неприемлемой".

"Ввиду нашей борьбы с этой террористической организацией против нас были введены ограничения на поставки оборонной продукции, некоторую из которой мы импортировали из стран, планирующих вступить в НАТО. По этой причине большинство жителей Турции выступают против вступления этих стран, которые поддерживают РПК и СНС, а также просят нас заблокировать этот процесс", — сказал Чавушоглу журналистам перед началом встречи глав МИД НАТО в Берлине.