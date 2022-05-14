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Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 21:11
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Чавушоглу: Турецкий народ призвал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД республики также подчеркнул, что поддержка запрещённой в Турции РПК и её сирийского ответвления со стороны союзников Анкары априори является "возмутительной и неприемлемой".

Большинство жителей Турции выступают против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс и просят руководство страны заблокировать этот процесс. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Он также подчеркнул, что поддержка запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и её сирийское ответвление "Силы народной самообороны" (СНС) со стороны союзников Анкары априори является "возмутительной и неприемлемой".

"Ввиду нашей борьбы с этой террористической организацией против нас были введены ограничения на поставки оборонной продукции, некоторую из которой мы импортировали из стран, планирующих вступить в НАТО. По этой причине большинство жителей Турции выступают против вступления этих стран, которые поддерживают РПК и СНС, а также просят нас заблокировать этот процесс", — сказал Чавушоглу журналистам перед началом встречи глав МИД НАТО в Берлине.

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Ранее Лайф писал, что Турция не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Эрдоган. По его мнению, скандинавские государства являются "гостевым домом для террористических организаций", а именно для членов запрещённой Анкарой Рабочей партии Курдистана.

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Getty Images

Наталья Исакова
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