Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что диалог с Киевом по урегулированию ситуации в Незалежной фактически прекратился по вине украинских властей.
Киев не ответил Москве на предложенный Россией проект мирного договора. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях II Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Нет, не поступил", — сказал он на вопрос журналистов о том, поступил ли ответ от украинской стороны на предложение Москвы. Дипломат добавил, что диалог не продолжается: Украина вышла фактически из переговорного процесса.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам российского лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге.
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