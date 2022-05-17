Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что диалог с Киевом по урегулированию ситуации в Незалежной фактически прекратился по вине украинских властей.

Киев не ответил Москве на предложенный Россией проект мирного договора. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях II Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Нет, не поступил", — сказал он на вопрос журналистов о том, поступил ли ответ от украинской стороны на предложение Москвы. Дипломат добавил, что диалог не продолжается: Украина вышла фактически из переговорного процесса.