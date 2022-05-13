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Регион
Опубликовано 13 мая 2022, 01:50
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Постпред при ЕС Чижов допустил, что ситуация на Украине будет решена путём переговоров

Дипломат отметил, что заявления западных лидеров о решении российско-украинского конфликта на поле боя вызывают обеспокоенность.

Ситуация на Украине в конечном счёте будет урегулирована путём переговорного процесса. Об этом рассказал представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.

"Уверен, что мы придём к решению по украинскому кризису путём переговоров. Когда это случится? Я не готов спекулировать. Как в деталях будет выглядеть итоговое решение, никто не знает", пояснил дипломат в интервью британскому телеканалу Sky News.

Песков: Переговоры РФ и Украины идут весьма вяло и нерезультативно
Песков: Переговоры РФ и Украины идут весьма вяло и нерезультативно

Также Чижов добавил, что Москва настаивает на "нейтральном статусе" Украины, признании Киевом Крыма частью РФ и независимости республик Донбасса. Постпред отметил, что вызывают обеспокоенность заявления западных лидеров о том, что российско-украинский конфликт будет решён на поле боя. Ко всему прочему, бесперебойные поставки оружия на Украину никак не способствуют мирному разрешению ситуации, подчеркнул Чижов.

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялась последняя очная встреча делегаций России и Украины. После неё президент РФ сказал, что переговоры вернулись в тупиковую ситуацию, а глава МИД Сергей Лавров и вовсе отметил "огромный шаг назад" со стороны Киева.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова
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