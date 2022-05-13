Постпред при ЕС Чижов допустил, что ситуация на Украине будет решена путём переговоров

Дипломат отметил, что заявления западных лидеров о решении российско-украинского конфликта на поле боя вызывают обеспокоенность.

Ситуация на Украине в конечном счёте будет урегулирована путём переговорного процесса. Об этом рассказал представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.

"Уверен, что мы придём к решению по украинскому кризису путём переговоров. Когда это случится? Я не готов спекулировать. Как в деталях будет выглядеть итоговое решение, никто не знает", — пояснил дипломат в интервью британскому телеканалу Sky News.