Постпред при ЕС Чижов допустил, что ситуация на Украине будет решена путём переговоров
Дипломат отметил, что заявления западных лидеров о решении российско-украинского конфликта на поле боя вызывают обеспокоенность.
Ситуация на Украине в конечном счёте будет урегулирована путём переговорного процесса. Об этом рассказал представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.
"Уверен, что мы придём к решению по украинскому кризису путём переговоров. Когда это случится? Я не готов спекулировать. Как в деталях будет выглядеть итоговое решение, никто не знает", — пояснил дипломат в интервью британскому телеканалу Sky News.
Также Чижов добавил, что Москва настаивает на "нейтральном статусе" Украины, признании Киевом Крыма частью РФ и независимости республик Донбасса. Постпред отметил, что вызывают обеспокоенность заявления западных лидеров о том, что российско-украинский конфликт будет решён на поле боя. Ко всему прочему, бесперебойные поставки оружия на Украину никак не способствуют мирному разрешению ситуации, подчеркнул Чижов.
Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялась последняя очная встреча делегаций России и Украины. После неё президент РФ сказал, что переговоры вернулись в тупиковую ситуацию, а глава МИД Сергей Лавров и вовсе отметил "огромный шаг назад" со стороны Киева.
ТАСС / Сергей Бобылев