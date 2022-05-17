Лавров заявил, что НАТО уже давно учитывает Финляндию и Швецию при военном планировании

В связи с этим, по мнению российского министра, большой разницы от того, что страны сейчас вступят в альянс, нет.

НАТО уже несколько лет учитывает территорию Финляндии, Швеции и других нейтральных стран при военном планировании продвижения на восток. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"И Финляндия, и Швеция, и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на восток", — сказал министр во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".