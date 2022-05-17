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Опубликовано 17 мая 2022, 12:19

Лавров заявил, что НАТО уже давно учитывает Финляндию и Швецию при военном планировании

В связи с этим, по мнению российского министра, большой разницы от того, что страны сейчас вступят в альянс, нет.

НАТО уже несколько лет учитывает территорию Финляндии, Швеции и других нейтральных стран при военном планировании продвижения на восток. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"И Финляндия, и Швеция, и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на восток", — сказал министр во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

Он добавил, что в связи с этим большой разницы от того, что Финляндия и Швеция сейчас вступят в НАТО, уже нет.

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Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. А сегодня глава МИД Швеции подписала заявку на вступление страны в НАТО. При этом в Кремле отметили, что членство в альянсе не укрепит архитектуру безопасности в Европе.

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VK / МИД России

Александра Васильева
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