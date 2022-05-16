Песков: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит европейскую безопасность
В Кремле убеждены, что у руководства этих стран есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий своего членства в альянсе.
Российская сторона абсолютно убеждена, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий. Мы не думаем, а точнее — не убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит, усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте", — рассуждает он.
Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. В тот же день о подаче заявки заявили и в Швеции. The National Interest указал, что вступление этих двух стран в НАТО дестабилизирует Арктику. По словам автора материала, это приведёт к тому, что любое осмысленное взаимодействие с Россией в области управления регионом станет практически невозможным, это выльется в военный конфликт.