Песков: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит европейскую безопасность

В Кремле убеждены, что у руководства этих стран есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий своего членства в альянсе.

Российская сторона абсолютно убеждена, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть повод для очень глубокого анализа возможных последствий. Мы не думаем, а точнее — не убеждены, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО каким-то образом укрепит, усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте", — рассуждает он.