The National Interest: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО дестабилизирует Арктику

По словам автора материала, это приведёт к тому, что любое осмысленное взаимодействие с Россией в области управления регионом станет практически невозможным, а это выльется в военный конфликт.

Экспансия НАТО в Северной Европе посредством вступления в альянс Финляндии и Швеции дестабилизирует Арктику и приведёт к милитаризации региона. Об этом пишет американский обозреватель The National Interest Кэтрин Урбан.

По её словам, после окончания холодной войны регион жил относительно мирно, до недавнего времени Швеция и Финляндия играли важную роль в урегулировании разногласий между США и Россией касательно вопросов арктической безопасности.

Присоединение этих стран к НАТО нарушит баланс сил, уверена Урбан, что станет причиной милитаризация Арктики. Причём эту тенденцию можно наблюдать уже сейчас, уверена специалист.

"Изменение баланса сил в Арктическом регионе приведёт к тому, что любое осмысленное взаимодействие с Россией в области управления Арктикой станет практически невозможным. Это сделает риск вооружённого конфликта выше, чем в любой момент после гонки вооружений во времена холодной войны", — заключила автор.