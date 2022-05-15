Вслед за Финляндией: Швеция приняла официальное решение о вступлении в НАТО

Об этом было объявлено на заседании правящей Cоциал-демократической партии страны. Сейчас парламентарии будут работать над заявкой для членства в альянсе.

Швеция вслед за Финляндией приняла официальное решение вступить в Североатлантический альянс. Об этом говорится в заявлении правящей Cоциал-демократической партии (SSKF) страны.

"На заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на вступление в НАТО", — сказано в сообщении политсилы.

В заявлении также отмечается, что при одобрении заявки социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на территории страны.