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Регион
Опубликовано 15 мая 2022, 18:35

Вслед за Финляндией: Швеция приняла официальное решение о вступлении в НАТО

Об этом было объявлено на заседании правящей Cоциал-демократической партии страны. Сейчас парламентарии будут работать над заявкой для членства в альянсе.

Швеция вслед за Финляндией приняла официальное решение вступить в Североатлантический альянс. Об этом говорится в заявлении правящей Cоциал-демократической партии (SSKF) страны.

"На заседании сегодня, 15 мая 2022 года, правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на вступление в НАТО", — сказано в сообщении политсилы.

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В заявлении также отмечается, что при одобрении заявки социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на территории страны.

Ранее Лайф написал, что Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО. Как отметили в Парламенте, сегодня отчёт о вступлении перейдёт пленарному заседанию правительства. После одобрения он будет опубликован в окончательной форме.

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Наталья Исакова
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