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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 10:58
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Рябков посоветовал НАТО не питать иллюзий, что РФ смирится с принятием Швеции и Финляндии

Замминистра оставил открытым вопрос о том, в какой форме Москва станет обеспечивать свою безопасность после расширения альянса.

НАТО не должно питать никаких иллюзий, что Россия просто смирится с принятием в альянс Швеции и Финляндии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, если на то пошло, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно. А в какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации — вопрос отдельный", — уточнил журналистам Сергей Рябков.

По словам замминистра, ответная реакция будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием этого присоединения Финляндии и Швеции к альянсу. Рябков уточнил, что не должно быть никаких иллюзий, что Россия просто смирится с этим фактом, так же как и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в других натовских столицах.

Рябков предрёк далекоидущие последствия от вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Рябков предрёк далекоидущие последствия от вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. В тот же день о подаче заявки заявили и в Швеции. The National Interest указал, что вступление этих двух стран в НАТО дестабилизирует Арктику. По словам автора материала, это приведёт к тому, что любое осмысленное взаимодействие с Россией в области управления регионом станет практически невозможным, это выльется в военный конфликт.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Виктория Дитрих
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