Рябков посоветовал НАТО не питать иллюзий, что РФ смирится с принятием Швеции и Финляндии

Замминистра оставил открытым вопрос о том, в какой форме Москва станет обеспечивать свою безопасность после расширения альянса.

НАТО не должно питать никаких иллюзий, что Россия просто смирится с принятием в альянс Швеции и Финляндии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, если на то пошло, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно. А в какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации — вопрос отдельный", — уточнил журналистам Сергей Рябков.

По словам замминистра, ответная реакция будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием этого присоединения Финляндии и Швеции к альянсу. Рябков уточнил, что не должно быть никаких иллюзий, что Россия просто смирится с этим фактом, так же как и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в других натовских столицах.