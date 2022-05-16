Рябков предрёк далекоидущие последствия от вступления Швеции и Финляндии в НАТО

По его оценке, здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации.

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс станет очередной тяжёлой ошибкой, за которой последуют далекоидущие последствия, предупредил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Общий уровень военной напряжённости возрастёт, предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации. Это очередная тяжёлая ошибка с далекоидущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает сегодня политические решения в соответствующих странах", — с сожалением заметил дипломат.

Вместе с тем замглавы российского МИД выразил мнение, что "это отражение абсолютно ложного и искажённого восприятия того, что происходит на Западе".