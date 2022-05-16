ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 07:17
4784

Росгвардия показала изъятые у националистов под Харьковом ракеты NLAW и гранатомёты RPG-76

Росгвардия изъяла у националистов в Харьковской области иностранное оружие. Фото © Росгвардия

Росгвардия изъяла у националистов в Харьковской области иностранное оружие. Фото © Росгвардия

В результате разведывательно-поисковых мероприятий в регионе спецназовцы нашли стрелковое и иное вооружение иностранного производства.

В Харьковской области российские военные нашли у националистов иностранное оружие. Видео © Росгвардия

Бойцы Росгвардии обнаружили у украинских националистов в Харьковской области вооружение зарубежного производства, в том числе ракеты NLAW и гранатомёты RPG-76. Кадры с трофеями показала пресс-служба ведомства.

"В результате разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли стрелковое и иное вооружение иностранного производства: противотанковые комплексы, ручные гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы", уточняется в заявлении.

Как пояснили в Росгвардии, среди прочего вооружения изъяты ручные противотанковые гранатомёты RPG-76 польского производства, чешские RPG-75, гранатомёты шведского производства AT4, британские ракеты NLAW.

Италия запретила Украине использовать поставленное оружие для ударов по России
Италия запретила Украине использовать поставленное оружие для ударов по России

Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала 26 украинских националистов и нашла пять крупных схронов под Харьковом. В ходе операции обнаружена нацистская атрибутика, а также электронные носители с информацией о нахождении и передвижении противника, учебники с пропагандой идей нацизма и ненависти к России.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Росгвардия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar