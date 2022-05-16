Росгвардия показала изъятые у националистов под Харьковом ракеты NLAW и гранатомёты RPG-76
Росгвардия изъяла у националистов в Харьковской области иностранное оружие. Фото © Росгвардия
В результате разведывательно-поисковых мероприятий в регионе спецназовцы нашли стрелковое и иное вооружение иностранного производства.
В Харьковской области российские военные нашли у националистов иностранное оружие. Видео © Росгвардия
Бойцы Росгвардии обнаружили у украинских националистов в Харьковской области вооружение зарубежного производства, в том числе ракеты NLAW и гранатомёты RPG-76. Кадры с трофеями показала пресс-служба ведомства.
"В результате разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли стрелковое и иное вооружение иностранного производства: противотанковые комплексы, ручные гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы", — уточняется в заявлении.
Как пояснили в Росгвардии, среди прочего вооружения изъяты ручные противотанковые гранатомёты RPG-76 польского производства, чешские RPG-75, гранатомёты шведского производства AT4, британские ракеты NLAW.
Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала 26 украинских националистов и нашла пять крупных схронов под Харьковом. В ходе операции обнаружена нацистская атрибутика, а также электронные носители с информацией о нахождении и передвижении противника, учебники с пропагандой идей нацизма и ненависти к России.