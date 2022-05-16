"Это неправильный путь": Две партии в Швеции выступили против решения о вступлении страны в НАТО

Лидеры политических организаций подчеркнули, что Стокгольм рискует попасть в зависимость от давления государств, входящих в Североатлантический альянс.

Вступление Швеции в НАТО может привести к эскалации на севере Европы. Так прокомментировала решение Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) о вступлении в альянс лидер Левой партии Нуши Дадгостар. Решение было принято так быстро, что избиратели даже не успели высказаться, возмутилась политик.

"Вступление в НАТО может привести к опасной эскалации в нашем непосредственном районе. Напряжённость усиливается, и риск конфликта возрастает. Это неправильный путь", — заявила Нуши Дадгостар.

Она напомнила, что Швеция сохраняла нейтралитет более 200 лет, это уберегало страну от войн. По мнению лидера Левой партии, "социал-демократы теперь хотят выбросить это за борт". Она указала на то, что "шведскому народу не позволили принять участие в решении, которое затрагивает безопасность каждого, в том числе детей и внуков". Дадгостар считает, что страна рискует "быть втянутой в войны других стран". И ядерное оружие — самая большая угроза из всех, подчеркнула она. Против членства в НАТО и нависающей угрозы высказалась ещё одна политическая организация.

"Партия охраны окружающей среды предпочла бы сохранить свободу от военных союзов для Швеции. Теперь правительство должно показать, как оно конкретно обеспечит, чтобы Швеция оставалась страной, свободной от ядерного оружия, и как Швеция поддержит свою независимость по отношению к государствам в НАТО, которые хотят оказать давление", — написала лидер партии Мэрта Стеневи в "Твиттере".