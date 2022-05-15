Премьер Швеции Андерссон заявила, что решение о членстве в НАТО не направлено против РФ
Кроме того, политик считает, что присоединение к Североатлантическому альянсу благоприятно скажется на Стокгольме.
Решение Социал-демократической рабочей партии Швеции о вступлении в НАТО не направлено против России. Об этом в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.
"Мы считаем, что это (членство в НАТО. — Прим. Лайфа) хорошо для Швеции, это не направлено против России", — сказала она.
Ранее Лайф писал, что Швеция приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Об этом было объявлено на заседании правящей Cоциал-демократической партии страны. Парламентарии работают над заявкой для членства в альянсе.
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