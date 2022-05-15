Премьер Швеции Андерссон заявила, что решение о членстве в НАТО не направлено против РФ

Кроме того, политик считает, что присоединение к Североатлантическому альянсу благоприятно скажется на Стокгольме.

Решение Социал-демократической рабочей партии Швеции о вступлении в НАТО не направлено против России. Об этом в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

"Мы считаем, что это (членство в НАТО. — Прим. Лайфа) хорошо для Швеции, это не направлено против России", — сказала она.