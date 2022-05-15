Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 мая 2022, 20:43
3438

Премьер Швеции Андерссон заявила, что решение о членстве в НАТО не направлено против РФ

Кроме того, политик считает, что присоединение к Североатлантическому альянсу благоприятно скажется на Стокгольме.

Решение Социал-демократической рабочей партии Швеции о вступлении в НАТО не направлено против России. Об этом в ходе пресс-конференции заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

"Мы считаем, что это (членство в НАТО. — Прим. Лайфа) хорошо для Швеции, это не направлено против России", — сказала она.

The National Interest: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО дестабилизирует Арктику
The National Interest: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО дестабилизирует Арктику

Ранее Лайф писал, что Швеция приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Об этом было объявлено на заседании правящей Cоциал-демократической партии страны. Парламентарии работают над заявкой для членства в альянсе.

BannerImage

Getty Images / Hannibal Hanschke

Никита Осипов
  • Новости
  • Швеция
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar