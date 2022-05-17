Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО
Анн Линде напомнила, что документ Швеции будет подан вместе с Финляндией.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.
"Это кажется большим, серьёзным, как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции", — отметила Линде.
По её словам, процесс вступления страны в альянс должен занять около года.
Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. А накануне, 16 мая, Правительство Швеции приняло такое решение. При этом в Кремле отметили, что членство в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе.
ТАСС / ЕРА / Henrik Montgomery