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Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 11:07

Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Анн Линде напомнила, что документ Швеции будет подан вместе с Финляндией.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.

"Это кажется большим, серьёзным, как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции", отметила Линде.

По её словам, процесс вступления страны в альянс должен занять около года.

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Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. А накануне, 16 мая, Правительство Швеции приняло такое решение. При этом в Кремле отметили, что членство в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе.

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ТАСС / ЕРА / Henrik Montgomery

Александра Вишнякова
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