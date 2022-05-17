Полковник Баранец заявил о давлении НАТО на Швецию и Финляндию для их вступления в блок
Военный эксперт также отметил, что присоединение этих стран к альянсу несёт серьёзную угрозу безопасности России.
Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО было требованием командования Североатлантического союза. Такое мнение высказал полковник Виктор Баранец.
По словам полковника, обе страны аргументируют стремление присоединиться к альянсу угрозой со стороны России. Оправдать свои действия таким доводом от них потребовало командование НАТО, так как это основной тезис, с помощью которого они завлекают в военный блок новых членов. Баранец отметил, что на самом деле РФ не представляет угрозы для этих стран, а цели вступления Швеции и Финляндии в альянс совсем другие.
"Ну нет у нас угрозы для этих стран, наши войска не упираются лбом ни в шведские, ни в финские границы, у нас нет территориальных претензий к этим государствам, мы хорошо торгуем. Казалось бы, что вам надо? Зачем вы так упорно лезете под натовскую юбку? Но если они вступят в НАТО, на их территории появятся военные базы и объекты", — пояснил полковник в эфире радио "Комсомольская правда".
Баранец добавил, что размещение военных баз на территории этих стран несёт серьёзную угрозу безопасности России. Хотя сейчас финское и шведское руководство и обещает не располагать у себя ядерное оружие, это всего лишь вопрос времени, считает военный эксперт.
Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. В тот же день о подаче заявки сообщили и в Швеции. А накануне, 16 мая, правительство страны приняло официальное решение о вступлении в альянс. При этом в Кремле отметили, что членство в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе.
ТАСС / Zuma