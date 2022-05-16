МИД анонсировал ответные шаги России для купирования угроз от вступления Швеции в НАТО

Многое будет зависеть от конкретных условий интеграции страны в альянс, в том числе перспективы размещения на её территории ударных систем вооружений военного блока.

Россия в ответ на вступление Швеции в НАТО анонсировала ответные шаги военно-технического и иного характера для купирования угроз. Об этом говорится в распространённом заявлении МИД РФ.

"Вступление Швеции в НАТО нанесёт существенный ущерб безопасности Северной Европы и на Европейском континенте в целом. РФ будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности, — говорится в сообщении.