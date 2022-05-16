МИД анонсировал ответные шаги России для купирования угроз от вступления Швеции в НАТО
Многое будет зависеть от конкретных условий интеграции страны в альянс, в том числе перспективы размещения на её территории ударных систем вооружений военного блока.
Россия в ответ на вступление Швеции в НАТО анонсировала ответные шаги военно-технического и иного характера для купирования угроз. Об этом говорится в распространённом заявлении МИД РФ.
"Вступление Швеции в НАТО нанесёт существенный ущерб безопасности Северной Европы и на Европейском континенте в целом. РФ будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности, — говорится в сообщении.
При этом многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в НАТО, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений военного блока. В министерстве подчеркнули, что членство в альянсе не повысит уровень безопасности страны, однако приведёт к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений. Кроме того, в МИД РФ выразили уверенность, что данный выбор политиков, находящихся сегодня у власти, не отвечает долгосрочным интересам шведского народа.
Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. В тот же день о подаче заявки сообщили и в Швеции. А сегодня, 16 мая, правительство страны приняло официальное решение о вступлении в альянс. При этом в Кремле отметили, что членство в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе.
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