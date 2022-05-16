Однако расширение военной инфраструктуры на эти страны вызовет ответную реакцию Москвы, подчеркнул президент.

Путин: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаёт угрозы для России. Видео © LIFE

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не создаёт непосредственной угрозы для России, поскольку у Москвы нет проблем с этими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ.

"У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их присоединение к НАТО не создаёт нам непосредственной угрозы. Однако расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться", — подчеркнул президент.