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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 15:13
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Путин: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаёт угрозы для России

Однако расширение военной инфраструктуры на эти страны вызовет ответную реакцию Москвы, подчеркнул президент.

Путин: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаёт угрозы для России. Видео © LIFE

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не создаёт непосредственной угрозы для России, поскольку у Москвы нет проблем с этими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ.

"У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их присоединение к НАТО не создаёт нам непосредственной угрозы. Однако расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться", — подчеркнул президент.

По его словам, в целом расширение Североатлантического альянса — это проблема, созданная искусственно в интересах США.

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Песков: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит европейскую безопасность

Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. В тот же день о подаче заявки сообщили и в Швеции. The National Interest указал, что вступление этих двух стран в НАТО дестабилизирует Арктику. По словам автора материала, это приведёт к тому, что любое осмысленное взаимодействие с Россией в области управления регионом станет практически невозможным, это выльется в военный конфликт.

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Александра Вишнякова
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