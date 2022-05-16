Путин: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаёт угрозы для России
Однако расширение военной инфраструктуры на эти страны вызовет ответную реакцию Москвы, подчеркнул президент.
Путин: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаёт угрозы для России. Видео © LIFE
Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не создаёт непосредственной угрозы для России, поскольку у Москвы нет проблем с этими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ.
"У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их присоединение к НАТО не создаёт нам непосредственной угрозы. Однако расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться", — подчеркнул президент.
По его словам, в целом расширение Североатлантического альянса — это проблема, созданная искусственно в интересах США.
Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. В тот же день о подаче заявки сообщили и в Швеции. The National Interest указал, что вступление этих двух стран в НАТО дестабилизирует Арктику. По словам автора материала, это приведёт к тому, что любое осмысленное взаимодействие с Россией в области управления регионом станет практически невозможным, это выльется в военный конфликт.
LIFE