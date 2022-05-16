Анкара просила о выдаче 33 человек, которые подозреваются в причастности к деятельности Рабочей партии Курдистана и террористической организации фетхуллахистов.

Финляндия и Швеция отказались выполнять ультиматум Турции для вступления в НАТО. Страны отказались выдать Анкаре подозреваемых в причастности к деятельности Рабочей партии Курдистана и организации фетхуллахистов, признанных в республике террористическими.

"Турция начала процесс экстрадиции 12 человек из Финляндии и 21 человека из Швеции. Однако страны не ответили положительно ни на один из 33 запросов, сделанных в соответствии с судебными решениями и доказательствами", — говорится в сообщении телеканала ТРТ.