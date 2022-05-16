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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 14:12

Финляндия и Швеция отказались выполнять ультиматум Турции для вступления в НАТО

Анкара просила о выдаче 33 человек, которые подозреваются в причастности к деятельности Рабочей партии Курдистана и террористической организации фетхуллахистов.

Финляндия и Швеция отказались выполнять ультиматум Турции для вступления в НАТО. Страны отказались выдать Анкаре подозреваемых в причастности к деятельности Рабочей партии Курдистана и организации фетхуллахистов, признанных в республике террористическими.

"Турция начала процесс экстрадиции 12 человек из Финляндии и 21 человека из Швеции. Однако страны не ответили положительно ни на один из 33 запросов, сделанных в соответствии с судебными решениями и доказательствами", — говорится в сообщении телеканала ТРТ.

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Напомним, Турция не считает позитивной возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Эрдоган. А министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкий народ и вовсе призвал заблокировать этот процесс. В свою очередь глава отдела внешних связей страны Эфкан Ала призвал Финляндию и Швецию пересмотреть свои отношения с Рабочей партией Курдистана для вступления в НАТО.

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Pexels

Александра Васильева
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