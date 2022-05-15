В ЕП пригрозили Турции изоляцией за блокировку вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер не стал уточнять, что он имеет в виду под изоляцией. Он также отметил, что в ситуации с Хельсинки и Стокгольмом нет оснований для промедления.
Турция будет изолирована, если предпримет попытки заблокировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента (Европейская народная партия) Манфред Вебер.
"Любой, кто поставит под вопрос сплочённость в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. Если обе страны сами хотят [вступить в альянс], то Финляндия и Швеция являются его частью, тут нет вопросов. Нет никакого основания замедлять это или блокировать", — сказал Вебер в интервью медиагруппе Funke.
Что глава ведущей фракции ЕП подразумевал под изоляцией, он уточнять не стал. При этом об изгнании Анкары из альянса речь не шла.
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий народ призвал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Министр также подчеркнул, что поддержка запрещённой в Турции РПК и её сирийского ответвления со стороны союзников Анкары априори является "возмутительной и неприемлемой". При этом сегодня Чавушоглу заявил, что Турция согласна с расширением НАТО, но по-прежнему выступает против поддержки террористов. Министр подчеркнул, что Анкара заняла "совершенно чёткую позицию" и в вопросе вступления Финляндии и Швеции страна не пытается торговаться.