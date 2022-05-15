В ЕП пригрозили Турции изоляцией за блокировку вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер не стал уточнять, что он имеет в виду под изоляцией. Он также отметил, что в ситуации с Хельсинки и Стокгольмом нет оснований для промедления.

Турция будет изолирована, если предпримет попытки заблокировать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента (Европейская народная партия) Манфред Вебер.

"Любой, кто поставит под вопрос сплочённость в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. Если обе страны сами хотят [вступить в альянс], то Финляндия и Швеция являются его частью, тут нет вопросов. Нет никакого основания замедлять это или блокировать", — сказал Вебер в интервью медиагруппе Funke.

Что глава ведущей фракции ЕП подразумевал под изоляцией, он уточнять не стал. При этом об изгнании Анкары из альянса речь не шла.