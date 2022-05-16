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Опубликовано 16 мая 2022, 11:01

Депутат Фёдоров предложил жёстче наказывать иноагентов за ложные сведения о ВС России

По его словам, они играют большую роль в распространении фейков. Сейчас за это можно получить до десяти лет тюремного срока при наличии отягчающих обстоятельств.

Физлица-иноагенты должны нести более строгое наказание за распространение фейков об Армии РФ, заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров в письме в адрес генпрокурора Игоря Краснова. Об этом пишет RT.

В своём обращении парламентарий подчёркивает, что в Сети появляется большое количество ложных сведений о российских военных, участвующих в проведении "Операции Z" на Украине. По мнению депутата, большую роль в распространении фейков играют граждане, признанные государством иноагентами.

На сегодняшний день наказание за подобные нарушения определены ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ: до полутора миллионов рублей штрафа либо до трёх лет лишения свободы, или же при отягчающих обстоятельствах (имеются в виду наличие корыстных целей, использование служебного положения, действие по предварительному сговору с третьими лицами) — до пяти миллионов рублей штрафа или до десяти лет тюремного срока.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в ч. 2 ст. 207.3 в части включения в перечень лиц и обстоятельств, отягчающих наказание по настоящей статье, граждан, признанных выполняющими функцию иностранного агента", — указано в сообщении.

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Ранее МВД объявило в розыск муниципального депутата Басманного района Людмилу Штейн. По некоторым данным, в отношении неё проводится проверка в связи с распространением фейков о Российской армии.

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Анатолий Симоненко
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