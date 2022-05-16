Правительство Швеции приняло официальное решение о вступлении в НАТО

После того как посол страны представит заявку альянсу, Стокгольм подтвердит своё намерение, подав письменный документ.

Правительство Швеции приняло официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО. Об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.