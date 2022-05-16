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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 16:23

Правительство Швеции приняло официальное решение о вступлении в НАТО

После того как посол страны представит заявку альянсу, Стокгольм подтвердит своё намерение, подав письменный документ.

Правительство Швеции приняло официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО. Об этом заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

"На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО. Посол Швеции в НАТО скоро представит её НАТО. Затем Швеция подтвердит своё желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление", — отметила она.

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Путин: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаёт угрозы для России

Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. В тот же день о подаче заявки сообщили и в Швеции. В Кремле на это отметили, что вступление этих стран в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе.

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Александра Вишнякова
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