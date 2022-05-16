В Китае предупредили Финляндию и Швецию о ловушке по вопросу их членства в НАТО

Как пишет газета Global Times, после присоединения к альянсу две скандинавские страны могут оказаться в таком положении, которое усугубит ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.

Поддерживая возможное членство Швеции и Финляндии в НАТО, США таким образом загоняют эти страны в капкан. Об этом пишет китайское издание Global Times.

По мнению авторов публикации, после присоединения к альянсу две скандинавские страны могут оказаться в американской ловушке и это только усугубит ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. Так, вступление Швеции и Финляндии в военный блок даст право США пользоваться территорией этих стран в своих целях, а именно для размещения стратегических вооружений, направленных против России.