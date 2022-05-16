В Китае предупредили Финляндию и Швецию о ловушке по вопросу их членства в НАТО
Как пишет газета Global Times, после присоединения к альянсу две скандинавские страны могут оказаться в таком положении, которое усугубит ситуацию с безопасностью в Восточной Европе.
Поддерживая возможное членство Швеции и Финляндии в НАТО, США таким образом загоняют эти страны в капкан. Об этом пишет китайское издание Global Times.
По мнению авторов публикации, после присоединения к альянсу две скандинавские страны могут оказаться в американской ловушке и это только усугубит ситуацию с безопасностью в Восточной Европе. Так, вступление Швеции и Финляндии в военный блок даст право США пользоваться территорией этих стран в своих целях, а именно для размещения стратегических вооружений, направленных против России.
Как уточняется, ни Стокгольм, ни Хельсинки, ни Москва не намерены эскалировать обстановку для потакания американским амбициям. Страны планируют решать вопросы между собой дипломатическим путём.
Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. В тот же день о подаче заявки сообщили и в Швеции. А сегодня, 16 мая, правительство страны приняло официальное решение о вступлении в альянс. При этом в Кремле отметили, что членство в НАТО не укрепит архитектуру безопасности в Европе.
ТАСС / EPA