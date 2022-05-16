Эрдоган посоветовал делегациям из Швеции и Финляндии не утруждать себя поездкой в Турцию

По словам главы государства, в парламентах этих двух стран есть сторонники терроризма. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не будет соглашаться на принятие Стокгольма и Хельсинки в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал делегациям из Швеции и Финляндии не утруждать себя поездками в его страну, чтобы убедить Анкару согласиться на принятие Стокгольма и Хельсинки в НАТО. Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров с лидером Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

"Даже в их (Швеции и Финляндии. — Прим. Лайфа) парламентах есть сторонники терроризма. Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя. Во-первых, мы бы не сказали "да" тем, кто вводит санкции против Турции, чтобы они присоединились к НАТО в ходе этого процесса", — подчеркнул Эрдоган.