Сторонники "Единой России" посадят деревья в память о погибших в ходе "Операции Z" бойцах

Акция уже состоялась в Республике Башкортостан, Нижегородской, Курской, Свердловской, Брянской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Сторонники "Единой России" посадят деревья в память о бойцах, погибших во время "Операции Z". Таким образом, с сегодняшнего дня активисты по всей стране проводят акцию "Сад памяти" не только в честь героев Великой Отечественной войны, но и в честь участников военной спецоперации на Украине. Соответствующее предложение на первом заседании Центрального совета сторонников партии озвучила руководитель АНО "Сад памяти" Ольга Степченко.

Сегодня акция состоялась в Республике Башкортостан, Нижегородской, Курской, Свердловской, Брянской областях, а также в Санкт-Петербурге. В Брянске своё дерево посадил первый зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев. А в Волгограде активисты благоустроили палисадник перед окнами труженика тыла Николая Акимова. По просьбе ветерана, каждый куст сирени был посажен в память о его друзьях.









"С 16 по 23 мая сторонники "Единой России", депутаты разного уровня, общественники и просто неравнодушные жители высадят "зелёные памятники" в память о бойцах, которые отдали свои жизни как на полях Великой Отечественной войны, так и в ходе миротворческой спецоперации на Украине. Наши герои живы до тех пор, пока мы помним о них, рассказываем об их подвигах новому поколению. Пусть "зелёные памятники" станут вечным напоминанием о наших защитниках, об их беззаветной любви к Родине, о борьбе за правду и за мир без нацизма", — сказала председатель Центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко.