Их жестоко наказывают также за фото или видео о достижениях ВС России, уточнил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Служба безопасности Украины (СБУ) и тероборона в Одессе увозят в неизвестном направлении жителей, в телефонах которых обнаруживают вызовы на российские номера. Об этом на брифинге заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Одессе боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды, аналогично ранее проведённым рейдам в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населённых пунктов", — сообщил генерал-полковник.

По его словам, жителей жестоко наказывают и похищают за фото или видео о достижениях ВС России, переписку в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего не известно, говорит Мизинцев. Это указывает на бесчеловечное отношение киевского режима к судьбам простых украинцев и свидетельствует о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, отметил он. Офицер призвал Запад прекратить "закрывать глаза" на вопиющие факты преступлений властей Незалежной в отношении своего народа.