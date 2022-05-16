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Опубликовано 16 мая 2022, 18:29

Главы МИД ЕС разрешили выделить Украине ещё 500 миллионов евро военной помощи

Как отметил Боррель, данные средства являются только "вершиной айсберга".

Главы МИД Евросоюза на встрече в Брюсселе согласовали выделение Украине дополнительной военной помощи в 500 миллионов евро. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ЕС доведёт общую сумму до двух миллиардов евро.

"Министры согласовали выделение дополнительно 500 миллионов. Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда", — сказал он по итогам министерской встречи.

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Боррель добавил, что выделенные в рамках общеевропейского фонда средства являются только "вершиной айсберга". По его словам, помощь, которую оказывают европейские страны Киеву на двусторонней основе, на самом деле гораздо больше.

Ранее Боррель рассказал, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на этой встрече не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

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ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Иван Косицын
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