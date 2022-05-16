Помощник Кадырова поблагодарил ЕС и США за поставленное Украине оружие

По его словам, государства "очень хорошо дооснастили" войска противника Незалежной, в распоряжении которого оказалось довольно много захваченных боеприпасов и вооружения.

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов выразил западным партнёрам Украины благодарность за поставленное вооружение, которое в итоге становится трофейным.

"Мы хотели бы сказать огромные слова благодарности президенту Америки, всем президентам европейских стран. Спасибо большое, вы нас очень хорошо дооснастили. У нас имеется огромное количество вооружения, которое они отправляют украинским нашим противникам", — сказал он, комментируя поставки Киеву иностранного вооружения.

Алаудинов отметил, что от Украины досталось довольно много боеприпасов и вооружения, в частности это американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и "стволы разного характера".