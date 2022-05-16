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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 14:17
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Помощник Кадырова поблагодарил ЕС и США за поставленное Украине оружие

По его словам, государства "очень хорошо дооснастили" войска противника Незалежной, в распоряжении которого оказалось довольно много захваченных боеприпасов и вооружения.

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов выразил западным партнёрам Украины благодарность за поставленное вооружение, которое в итоге становится трофейным.

"Мы хотели бы сказать огромные слова благодарности президенту Америки, всем президентам европейских стран. Спасибо большое, вы нас очень хорошо дооснастили. У нас имеется огромное количество вооружения, которое они отправляют украинским нашим противникам", — сказал он, комментируя поставки Киеву иностранного вооружения.

Алаудинов отметил, что от Украины досталось довольно много боеприпасов и вооружения, в частности это американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и "стволы разного характера".

Российская авиация поразила два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Российская авиация поразила два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Ранее Росгвардия показала изъятые у националистов под Харьковом ракеты NLAW и гранатомёты RPG-76. В результате разведывательно-поисковых мероприятий в регионе спецназовцы нашли стрелковое и иное вооружение иностранного производства.

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John Moore / Getty Images

Николь Вербер
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