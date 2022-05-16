Помощник Кадырова поблагодарил ЕС и США за поставленное Украине оружие
По его словам, государства "очень хорошо дооснастили" войска противника Незалежной, в распоряжении которого оказалось довольно много захваченных боеприпасов и вооружения.
Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов выразил западным партнёрам Украины благодарность за поставленное вооружение, которое в итоге становится трофейным.
"Мы хотели бы сказать огромные слова благодарности президенту Америки, всем президентам европейских стран. Спасибо большое, вы нас очень хорошо дооснастили. У нас имеется огромное количество вооружения, которое они отправляют украинским нашим противникам", — сказал он, комментируя поставки Киеву иностранного вооружения.
Алаудинов отметил, что от Украины досталось довольно много боеприпасов и вооружения, в частности это американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и "стволы разного характера".
Ранее Росгвардия показала изъятые у националистов под Харьковом ракеты NLAW и гранатомёты RPG-76. В результате разведывательно-поисковых мероприятий в регионе спецназовцы нашли стрелковое и иное вооружение иностранного производства.
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