Боец ВСУ заявил, что инструкторы НАТО заставляли их стирать грязное бельё и обращаться "пан"

Также иностранное руководство заставляло солдат заниматься мытьём посуды, а после начала боевых действий и вовсе сбежало.

Пленный боец ВСУ рассказал об издевательствах командиров из Польши и США. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Попавший в плен военнослужащий ВСУ Александр Шаруденко рассказал об издевательствах инструкторов НАТО на заводе "Заря". Командиры из Польши и США сами были на довольствии и пили "чёрную водку", в то время как пятерым бойцам приходилось делить одну банку тушёнки. Видео публикует Народная милиция Луганской Народной Республики.

"В городе Рубежном на заводе "Заря" были польские и американские наёмники, они руководили оборонительной ситуацией в городе и самого завода. Польские командиры к нам относились не очень хорошо: сами были на отдельном довольствии, а нам давали банку тушёнки, полбулки хлеба на пять человек", — рассказал он.

Причём иногда военнослужащим даже приходилось ходить по дворам и жилым домам местного населения, чтобы найти какую-то еду, потому что часто голодали и недоедали. При этом сами польские и американские командиры всё это время жили отдельно, а иногда пили какую-то водку, которая сразу чернеет, когда наливаешь её в стакан.

Также руководство заставляло бойцов заниматься стиркой грязных вещей и мытьём посуды, причём ещё и предъявляло особое требование — обращаться к ним "пан". А как только начались боевые действия, командиры куда-то делись. По словам Шаруденко, бросили солдатов под лес окапываться, а сами исчезли.