Российские военные нашли истекающего кровью срочника ВСУ и доставили в больницу

Они оказали ему первую помощь на месте, а уже потом передали врачам. Мужчина получил сквозные ранения, ему предстоит операция на плече.

Российские солдаты спасли жизнь срочнику ВСУ. Об этом военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВСУ Артур заявил журналистам телеканала "Звезда".

Раненый военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВСУ Артур рассказывает о своём спасении российскими бойцами. © Телеканал "Звезда"

"Нас обстреляли, мы не видели откуда. Я шёл первым, в первой группе. Сразу прилетело в руку, в бронежилет. Я упал с дороги, ещё два товарища получили ранения, были возле меня. Шёл обстрел, потом ещё в ногу прилетело, когда лежал уже", — рассказал Артур.

Раненого бойца обнаружили российские военнослужащие, оказали первую помощь и забрали в тыл. Там Артура перевязали и дали ему обезболивающее. Вчера бойца доставили в больницу на бронированном санитарном автомобиле "Линза". Врачи уже поставили ему гипс. Как выяснилось, ранение было сквозным, артерии и нервы задеты не были. Спасённого украинца обеспечили питанием и необходимыми лекарствами. В ближайшее время ему предстоит операция на плече.