Вышли с белыми флагами: Покинувшие "Азовсталь" украинские военные оказались переговорщиками

По словам комбата Ходаковского, сейчас на предприятии ведутся "оживлённые переговоры", но даже промежуточных итогов пока нет.

Группа людей, которая утром в понедельник вышла с белыми флагами с территории завода "Азовсталь", состоит из переговорщиков. Об этом сообщил командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире телеканала "Россия-1". По его словам, сейчас на предприятии ведутся "оживлённые переговоры", но даже промежуточных итогов пока нет.

"Группа вышла представлять интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на "Азовстали". Несколько наших военнослужащих, офицеров вместе с той группой, которая вышла из тоннеля с белыми флагами, зашла снова с этой же группой в тоннель для ведения переговорного процесса", — проинформировал Ходаковский.