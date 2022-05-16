Вышли с белыми флагами: Покинувшие "Азовсталь" украинские военные оказались переговорщиками
По словам комбата Ходаковского, сейчас на предприятии ведутся "оживлённые переговоры", но даже промежуточных итогов пока нет.
Группа людей, которая утром в понедельник вышла с белыми флагами с территории завода "Азовсталь", состоит из переговорщиков. Об этом сообщил командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский в эфире телеканала "Россия-1". По его словам, сейчас на предприятии ведутся "оживлённые переговоры", но даже промежуточных итогов пока нет.
"Группа вышла представлять интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на "Азовстали". Несколько наших военнослужащих, офицеров вместе с той группой, которая вышла из тоннеля с белыми флагами, зашла снова с этой же группой в тоннель для ведения переговорного процесса", — проинформировал Ходаковский.
Он добавил, что заблокированные на территории промзоны силовики решились на переговоры, когда оказались в безвыходном положении и после того, как вооружённые силы России и ДНР "блокировали значимые для противника участки".
Напомним, что 10 мая бойцы МВД ДНР провели операцию с целью обнаружения боевиков нацбатальона "Азов", которые остаются на территории блокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого использовались данные с беспилотников, полученные в ходе разведки. Им даже удалось обнаружить тоннель, по которому украинские националисты пытались покинуть "Азовсталь". Его высота составляет не менее трёх метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений. Ведёт он к реке. А сегодня утром с территории завода вышла группа украинских военных с белыми флагами.
Flickr.com / Tatyana Tkachuk