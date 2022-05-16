Губернатор Курской области: Звуки разрывов снарядов доносились утром со стороны Украины

В соцсетях появились сообщения о пугающем шуме в районе границы, но власти региона заверили, что никаких инцидентов зафиксировано не было.

Звуки разрывов снарядов и выстрелов, которые были слышны в отдельных приграничных районах Курской области, доносились с территории Украины. Об этом на оперативном совещании в понедельник сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В отдельных приграничных районах слышались рано утром сегодня выстрелы и шум от разрывов снарядов, но это было всё на прилегающей территории — на территории Украины. На территории Курской области никаких инцидентов не было", — заверил он.

Ранее жёлтый уровень террористической опасности продлили в Курской области до 25 мая. Власти региона отметили, что праздничные майские дни прошли спокойно, но "расслабляться пока рано". А 11 мая российские средства ПВО в Курской области сбили украинский беспилотник. В результате удара никто не пострадал, разрушений нет.