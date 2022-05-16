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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 08:01
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Силы ПВО России сбили украинский бомбардировщик Су-24 у острова Змеиный

Также за минувшую ночь было уничтожено два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства.

Российские силы ПВО сбили в районе острова Змеиный украинский бомбардировщик Су-24, а также два самолёта Су-25 в районе Николаевской области и населённого пункта Великая Камышеваха. Об этом заявил на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолёт Су-24", — уточнил офицер.

Кроме того, над населёнными пунктами Новосветловка в ЛНР, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское ДНР было сбито десять украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства.

Российские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников

Ранее в Минобороны сообщили, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ за день уничтожили около 140 объектов ВСУ. По данным министерства, в результате ударов было поражено до 150 националистов, а также выведено из строя 26 единиц военной техники Украины.

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Wikipedia / Chris Lofting

Андрей Бражников
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