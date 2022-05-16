Силы ПВО России сбили украинский бомбардировщик Су-24 у острова Змеиный

Также за минувшую ночь было уничтожено два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства.

Российские силы ПВО сбили в районе острова Змеиный украинский бомбардировщик Су-24, а также два самолёта Су-25 в районе Николаевской области и населённого пункта Великая Камышеваха. Об этом заявил на брифинге о ходе "Операции Z" официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолёт Су-24", — уточнил офицер.

Кроме того, над населёнными пунктами Новосветловка в ЛНР, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское ДНР было сбито десять украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства.