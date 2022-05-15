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Опубликовано 15 мая 2022, 10:56

Российские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников

Это произошло в районах населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик, Харьковской области и острова Змеиный, уточнил Игорь Конашенков.

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 15 украинских беспилотников. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Это произошло в районах населённых пунктов Новотроицкое, Владимировка, Петровское и Луганское в Донецкой Народной Республике, Епифановка, Кудряшовка и Верхняя Дуванка в Луганской Народной Республике, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Солёное Харьковской области и над островом Змеиный.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ за день уничтожили около 140 объектов ВСУ. По данным министерства, в результате ударов были поражены до 150 националистов, а также выведены из строя 26 единиц военной техники Украины.

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Wikipedia / Ministry of Defence of Ukraine

Артур Лапсаков
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