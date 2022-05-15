Российские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников

Это произошло в районах населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик, Харьковской области и острова Змеиный, уточнил Игорь Конашенков.

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 15 украинских беспилотников. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Это произошло в районах населённых пунктов Новотроицкое, Владимировка, Петровское и Луганское в Донецкой Народной Республике, Епифановка, Кудряшовка и Верхняя Дуванка в Луганской Народной Республике, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Солёное Харьковской области и над островом Змеиный.