Российские средства ПВО за ночь сбили 15 украинских беспилотников
Это произошло в районах населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик, Харьковской области и острова Змеиный, уточнил Игорь Конашенков.
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 15 украинских беспилотников. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Это произошло в районах населённых пунктов Новотроицкое, Владимировка, Петровское и Луганское в Донецкой Народной Республике, Епифановка, Кудряшовка и Верхняя Дуванка в Луганской Народной Республике, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Солёное Харьковской области и над островом Змеиный.
Ранее в Минобороны сообщили, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ за день уничтожили около 140 объектов ВСУ. По данным министерства, в результате ударов были поражены до 150 националистов, а также выведены из строя 26 единиц военной техники Украины.
Wikipedia / Ministry of Defence of Ukraine