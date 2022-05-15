"Таскали мешки с сыпучим веществом": Пленный боец ВСУ рассказал, как, сам того не понимая, минировал цистерны на заводе "Заря"

По словам военнослужащего, в разговоре он услышал, что в ёмкостях находилась кислота, а в мешках — взрывчатое вещество. Его собирались подорвать при отходе.

Пленный боец ВСУ рассказал, как минировал цистерны на заводе "Заря". Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Пленный боец ВСУ, сдавшийся Народной милиции ЛНР, рассказал о минировании цистерн с кислотой на заводе "Заря" по приказу офицеров Нацгвардии Украины. Видео с ним опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"Командиры [украинской] национальной гвардии использовали нас как рабочую силу — заставляли носить какие-то мешки с сыпучим веществом. Что это, я не знал. Мы ими обкладывали цистерны. На ёмкостях были обозначены какие-то химические знаки", — сказал он.

По словам военнослужащего, позднее он услышал разговор, из которого узнал, что в цистернах находилась кислота, а в мешках — взрывчатое вещество, которое собирались подорвать при отходе.