"Таскали мешки с сыпучим веществом": Пленный боец ВСУ рассказал, как, сам того не понимая, минировал цистерны на заводе "Заря"
По словам военнослужащего, в разговоре он услышал, что в ёмкостях находилась кислота, а в мешках — взрывчатое вещество. Его собирались подорвать при отходе.
Пленный боец ВСУ рассказал, как минировал цистерны на заводе "Заря". Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР
Пленный боец ВСУ, сдавшийся Народной милиции ЛНР, рассказал о минировании цистерн с кислотой на заводе "Заря" по приказу офицеров Нацгвардии Украины. Видео с ним опубликовано в телеграм-канале ведомства.
"Командиры [украинской] национальной гвардии использовали нас как рабочую силу — заставляли носить какие-то мешки с сыпучим веществом. Что это, я не знал. Мы ими обкладывали цистерны. На ёмкостях были обозначены какие-то химические знаки", — сказал он.
По словам военнослужащего, позднее он услышал разговор, из которого узнал, что в цистернах находилась кислота, а в мешках — взрывчатое вещество, которое собирались подорвать при отходе.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как сослуживцы стреляли ему в спину при попытке сдаться. Солдат обратился к товарищам с призывом последовать его примеру и сложить оружие. По его словам, в плену с ним отлично обращаются и кормят.
Скрин из видео Telegram / Народная милиция ЛНР