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Опубликовано 15 мая 2022, 09:33

"Таскали мешки с сыпучим веществом": Пленный боец ВСУ рассказал, как, сам того не понимая, минировал цистерны на заводе "Заря"

По словам военнослужащего, в разговоре он услышал, что в ёмкостях находилась кислота, а в мешках — взрывчатое вещество. Его собирались подорвать при отходе.

Пленный боец ВСУ рассказал, как минировал цистерны на заводе "Заря". Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Пленный боец ВСУ, сдавшийся Народной милиции ЛНР, рассказал о минировании цистерн с кислотой на заводе "Заря" по приказу офицеров Нацгвардии Украины. Видео с ним опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"Командиры [украинской] национальной гвардии использовали нас как рабочую силу — заставляли носить какие-то мешки с сыпучим веществом. Что это, я не знал. Мы ими обкладывали цистерны. На ёмкостях были обозначены какие-то химические знаки", — сказал он.

По словам военнослужащего, позднее он услышал разговор, из которого узнал, что в цистернах находилась кислота, а в мешках — взрывчатое вещество, которое собирались подорвать при отходе.

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Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как сослуживцы стреляли ему в спину при попытке сдаться. Солдат обратился к товарищам с призывом последовать его примеру и сложить оружие. По его словам, в плену с ним отлично обращаются и кормят.

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Скрин из видео Telegram / Народная милиция ЛНР

Григорий Воронцов
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