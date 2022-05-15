На Украине пообещали открыть 15 мая коридор для выезда жителей из Запорожья

Люди могут покинуть территорию с 10:00 до 14:00, однако "в случае изменения ситуации безопасности" проход будет закрыт, подчеркнули местные власти.

Запорожская областная военная администрация пообещала открыть 15 мая коридор для выезда жителей на неподконтрольную Киеву территорию через город Каменское. Об этом местные украинские власти сообщили в телеграм-канале.

"Сегодня c 10:00 до 14:00 будет открыт зелёный коридор для граждан, которые желают уехать из Запорожья на неподконтрольную территорию через Каменское", — сказано в заявлении.

В Запорожской областной военной администрации уточнили, что "в случае изменения ситуации безопасности" коридор будет закрыт.