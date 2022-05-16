Российская авиация уничтожила три пункта управления ВСУ и два склада горючего

Также в результате ударов высокоточными ракетами уничтожено более 360 националистов.

За последние сутки оперативно-тактическая и армейская авиация ВС РФ уничтожила три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники и два склада горючего ВСУ. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповки Харьковской области и пять военных складов.

"В результате ударов уничтожено свыше 360 националистов, выведено из строя 78 единиц военной техники", — добавил Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, уничтожили 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи ВСУ на огневых позициях.