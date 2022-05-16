Евродепутат Вандендриссе обеспокоен бременем, свалившимся на ЕС из-за Украины

Он напомнил о подсчётах президента Зеленского о $5–7 млрд в месяц, необходимых Киеву для того, чтобы только обеспечить гражданам зарплату и покрыть другие расходы.

Член Европарламента от Бельгии Том Вандендриссе обеспокоен тем, что Евросоюз планирует взять на себя "основное бремя затрат", связанных с восстановлением Украины. С соответствующим заявлением он обратился к Еврокомиссии.

"Сколько денег ЕС собирается потратить на эти цели? Сколько ЕС уже выделил Украине за последние годы? Деньги на восстановление страны — это подарок или кредит Украине?" — поинтересовался Вандендриссе в обращении, с текстом которого ознакомилось RT.

Парламентарий напомнил, что Евросоюз планирует создать фонд солидарности, деньги из которого пойдут на реконструкцию инфраструктуры Украины и финансирование госуслуг. При этом он также заметил, что, по словам президента страны Владимира Зеленского, для того чтобы обеспечить гражданам зарплату и покрыть другие расходы, Киеву необходимо около пяти–семи миллиардов долларов в месяц.