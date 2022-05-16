Инструкторы из США и Польши руководили обороной Рубежного и завода "Заря"
Об этом сообщила Народная милиции ЛНР, представители которой обследовали бывшие позиции украинской армии.
В районе крупного химического завода "Заря", который находится в освобождённом городе Рубежное, обнаружили доказательства присутствия инструкторов из США и Польши. Об этом сообщила в понедельник в Telegram-канале Народная милиция ЛНР. По предварительным данным, операцией по обороне города и предприятия руководили именно иностранные специалисты.
"При обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ "Заря" были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов, которые руководили операцией по обороне города и завода", — уточнили в ведомстве.
Напомним, что 14 мая глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об освобождении химзавода "Заря" в Рубежном от украинских националистов. По его словам, эта промышленная зона имеет протяжённость в несколько километров, однако "из-за стремительного наступления" бойцов удалось пресечь сопротивление противника.
Flickr / Tatyana Tkachuk