Военные ДНР обнаружили тоннель, по которому украинские националисты покидают "Азовсталь"

Его высота составляет не менее трёх метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений. Ведёт он к реке.

Военные России и ДНР обнаружили у "Азовстали" в Мариуполе тоннель, по которому украинские националисты покидают территорию осаждённого предприятия. Об этом в телеграм-канале сообщил командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.

"Обнаружили тоннель, по которому противник покидает "Азовсталь", — вдоль труб под ж/д полотном. Высота тоннеля составляет не менее трёх метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений, далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. Сегодня тоннель блокировали, со стороны противника один "двести" и один "триста", — написал комбат "Востока".

По его оценке, украинские националисты устали и просятся на свободу, но отыгрывают последний акт: "противник хочет домой и с флагами". Ходаковский добавил, что бойцы РФ и ДНР не имеют намерений ему в этом потворствовать.