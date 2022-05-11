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Опубликовано 11 мая 2022, 15:50
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Военные ДНР обнаружили тоннель, по которому украинские националисты покидают "Азовсталь"

Тоннель из "Азовстали". Фото © Telegram / Александр Ходаковский

Тоннель из "Азовстали". Фото © Telegram / Александр Ходаковский

Его высота составляет не менее трёх метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений. Ведёт он к реке.

Военные России и ДНР обнаружили у "Азовстали" в Мариуполе тоннель, по которому украинские националисты покидают территорию осаждённого предприятия. Об этом в телеграм-канале сообщил командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.

"Обнаружили тоннель, по которому противник покидает "Азовсталь", — вдоль труб под ж/д полотном. Высота тоннеля составляет не менее трёх метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений, далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. Сегодня тоннель блокировали, со стороны противника один "двести" и один "триста", — написал комбат "Востока".

По его оценке, украинские националисты устали и просятся на свободу, но отыгрывают последний акт: "противник хочет домой и с флагами". Ходаковский добавил, что бойцы РФ и ДНР не имеют намерений ему в этом потворствовать.

Боец МВД ДНР рассказал о полном преимуществе над украинскими боевиками на "Азовстали"
Боец МВД ДНР рассказал о полном преимуществе над украинскими боевиками на "Азовстали"

Ранее Лайф писал, что бойцы МВД ДНР провели операцию с целью обнаружения боевиков нацбатальона "Азов", которые остаются на территории блокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого использовались данные с беспилотников, полученные в ходе разведки.

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Андрей Бражников
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