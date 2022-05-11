Военные ДНР обнаружили тоннель, по которому украинские националисты покидают "Азовсталь"
Тоннель из "Азовстали". Фото © Telegram / Александр Ходаковский
Его высота составляет не менее трёх метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений. Ведёт он к реке.
Военные России и ДНР обнаружили у "Азовстали" в Мариуполе тоннель, по которому украинские националисты покидают территорию осаждённого предприятия. Об этом в телеграм-канале сообщил командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.
"Обнаружили тоннель, по которому противник покидает "Азовсталь", — вдоль труб под ж/д полотном. Высота тоннеля составляет не менее трёх метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений, далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду. Сегодня тоннель блокировали, со стороны противника один "двести" и один "триста", — написал комбат "Востока".
По его оценке, украинские националисты устали и просятся на свободу, но отыгрывают последний акт: "противник хочет домой и с флагами". Ходаковский добавил, что бойцы РФ и ДНР не имеют намерений ему в этом потворствовать.
Ранее Лайф писал, что бойцы МВД ДНР провели операцию с целью обнаружения боевиков нацбатальона "Азов", которые остаются на территории блокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого использовались данные с беспилотников, полученные в ходе разведки.