Боец МВД ДНР рассказал о полном преимуществе над украинскими боевиками на "Азовстали"

Он обратил внимание, что националисты перестали отвечать артиллерией на обстрелы территории предприятия.

Преимущество полностью перешло к военным Донецкой Народной Республики и России из-за отсутствия боеприпасов у украинских нацистов, засевших на "Азовстали" в Мариуполе. Об этом рассказал РИА "Новости" боец МВД ДНР, известный военный блогер по прозвищу Админ.

"Снарядный голод (у боевиков на "Азовстали") стал ощущаться сразу после того, как был заблокирован Мариуполь, — это было ближе к концу марта. Они просто перестали отвечать артиллерией, с ними были только стрелковые бои, и полное преимущество — в артиллерии, авиации — было на нашей стороне", — пояснил он.

По его словам, Мариуполь изначально был самым перспективным направлением, "потому что противник вовремя не вышел из окружения".