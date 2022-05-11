ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 08:39
6637

Боец МВД ДНР рассказал о полном преимуществе над украинскими боевиками на "Азовстали"

Он обратил внимание, что националисты перестали отвечать артиллерией на обстрелы территории предприятия.

Преимущество полностью перешло к военным Донецкой Народной Республики и России из-за отсутствия боеприпасов у украинских нацистов, засевших на "Азовстали" в Мариуполе. Об этом рассказал РИА "Новости" боец МВД ДНР, известный военный блогер по прозвищу Админ.

"Снарядный голод (у боевиков на "Азовстали") стал ощущаться сразу после того, как был заблокирован Мариуполь, — это было ближе к концу марта. Они просто перестали отвечать артиллерией, с ними были только стрелковые бои, и полное преимущество — в артиллерии, авиации — было на нашей стороне", — пояснил он.

По его словам, Мариуполь изначально был самым перспективным направлением, "потому что противник вовремя не вышел из окружения".

Эксперт Насонов предрёк самоуничтожение засевших на "Азовстали" националистов
Эксперт Насонов предрёк самоуничтожение засевших на "Азовстали" националистов

Ранее Лайф писал, что бойцы МВД ДНР провели операцию с целью обнаружения боевиков нацбатальона "Азов", которые остаются на территории блокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого использовались данные с беспилотников, полученные в ходе разведки.

BannerImage

ТАСС / Пётр Ковалёв

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar