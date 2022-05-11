Боец МВД ДНР рассказал о полном преимуществе над украинскими боевиками на "Азовстали"
Он обратил внимание, что националисты перестали отвечать артиллерией на обстрелы территории предприятия.
Преимущество полностью перешло к военным Донецкой Народной Республики и России из-за отсутствия боеприпасов у украинских нацистов, засевших на "Азовстали" в Мариуполе. Об этом рассказал РИА "Новости" боец МВД ДНР, известный военный блогер по прозвищу Админ.
"Снарядный голод (у боевиков на "Азовстали") стал ощущаться сразу после того, как был заблокирован Мариуполь, — это было ближе к концу марта. Они просто перестали отвечать артиллерией, с ними были только стрелковые бои, и полное преимущество — в артиллерии, авиации — было на нашей стороне", — пояснил он.
По его словам, Мариуполь изначально был самым перспективным направлением, "потому что противник вовремя не вышел из окружения".
Ранее Лайф писал, что бойцы МВД ДНР провели операцию с целью обнаружения боевиков нацбатальона "Азов", которые остаются на территории блокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого использовались данные с беспилотников, полученные в ходе разведки.
ТАСС / Пётр Ковалёв