В Думу внесли проект о неисполнении принятых после 16 марта решений ЕСПЧ
Поправки в федеральные законы разработаны сенаторами Совета Федерации и депутатами ГД в связи с прекращением членства России в Совете Европы.
В Государственную думу внесены два законопроекта о действии постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России. В одном из них предлагается отказаться от выполнения решений ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта. Именно в этот день РФ исключили из Совета Европы. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Поправки разработаны сенаторами Совета Федерации и депутатами Госдумы в связи с прекращением членства России в Совете Европы. Как объяснил соавтор законопроекта депутат ГД Павел Крашенинников, участие страны в международной организации носило положительный характер и давало возможность россиянам обратиться в ЕСПЧ.
"После прекращения членства в Совете Европы необходимо юридическое оформление этого факта и внесение изменений в соответствующие законодательные акты РФ, нравится это кому‑то или нет", — подчеркнул депутат.
Так, одним из документов предлагается не исполнять в России вынесенные после 16 марта решения суда. Однако для обеспечения защиты граждан до 1 января 2023 года Генпрокуратура по-прежнему может выплачивать денежные компенсации заявителям по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта 2022 года. Во втором проекте закона политики рекомендуют исключить из УПК РФ положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений.
Ранее Лайф писал, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. За проект исключения проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое воздержались. После Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор.
Shutterstock