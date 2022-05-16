В Думу внесли проект о неисполнении принятых после 16 марта решений ЕСПЧ

Поправки в федеральные законы разработаны сенаторами Совета Федерации и депутатами ГД в связи с прекращением членства России в Совете Европы.

В Государственную думу внесены два законопроекта о действии постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России. В одном из них предлагается отказаться от выполнения решений ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта. Именно в этот день РФ исключили из Совета Европы. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Поправки разработаны сенаторами Совета Федерации и депутатами Госдумы в связи с прекращением членства России в Совете Европы. Как объяснил соавтор законопроекта депутат ГД Павел Крашенинников, участие страны в международной организации носило положительный характер и давало возможность россиянам обратиться в ЕСПЧ.

"После прекращения членства в Совете Европы необходимо юридическое оформление этого факта и внесение изменений в соответствующие законодательные акты РФ, нравится это кому‑то или нет", — подчеркнул депутат.