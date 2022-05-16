"Единая Россия" доставила в Мариуполь лекарства и аппарат УЗИ

В Донбассе и на освобождённых территориях Украины партия открыла уже 15 гуманитарных центров, ещё два скоро появятся в Херсоне и Запорожье.

"Единая Россия" доставила в свой медицинский центр в Мариуполе лекарства и аппарат УЗИ. Кроме того, туда в составе новой бригады добровольцев из Рязанской областной больницы приехали специалисты по ультразвуковому исследованию. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, который координирует работу врачей, приехавших в Донбасс для участия в гуманитарных миссиях.

"Сейчас в медцентре "Единой России" работает 19 медиков. Всего уже более 250 врачей прошли через работу в Луганской и Донецкой народных республиках. Это хирурги, реаниматологи, травматологи. Растёт запрос на "мирные" специальности — педиатров, неврологов, кардиологов", — приводятся слова Хубезова на официальном сайте партии.

В Донбассе и на освобождённых территориях Украины "Единая Россия" открыла уже 15 гуманитарных центров. В ближайшее время они появятся также в Херсоне и Запорожье.