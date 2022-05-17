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Опубликовано 17 мая 2022, 03:47

Столтенберг призвал рассмотреть опасения Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО

По словам генсека организации, Анкара является ценным союзником и любые её опасения по безопасности должны быть изучены.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после отказа Турции поддержать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО заявил о необходимости рассмотреть опасения Анкары.

"Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны сохранять единство в этот исторический момент", — написал Столтенберг в "Твиттере".

Почему Эрдоган захлопнул двери НАТО перед Финляндией и Швецией
Почему Эрдоган захлопнул двери НАТО перед Финляндией и Швецией

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что народ страны потребовал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В свою очередь глава отдела внешних связей страны Эфкан Ала призвал Хельсинки и Стокгольм пересмотреть свои отношения с Рабочей партией Курдистана для вступления в Североатлантический альянс.

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ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Юлия Коновалова
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