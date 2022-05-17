Столтенберг призвал рассмотреть опасения Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО

По словам генсека организации, Анкара является ценным союзником и любые её опасения по безопасности должны быть изучены.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после отказа Турции поддержать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО заявил о необходимости рассмотреть опасения Анкары.

"Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны сохранять единство в этот исторический момент", — написал Столтенберг в "Твиттере".