Украинские националисты открыли огонь по жилым кварталам Херсона из РСЗО "Смерч"

Как уточнили в Министерстве обороны РФ, удар боевиками умышленно наносился в отместку за поддержку России.

16 мая украинские националисты открыли огонь по мирному населению Херсона из РСЗО "Смерч". По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, все снаряды удалось сбить в воздухе.

"Вчера с 10:00 до 11:00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня "Смерч" нанесён удар по жилым кварталам города Херсона. Российскими средствами ПВО перехвачены все десять украинских реактивных снарядов", — сообщил он.

Генерал-майор отметил, что в Херсоне нет подразделений Вооружённых сил РФ, о чём хорошо известно киевским властям. По его данным, удар украинскими боевиками по жителям Херсона умышленно наносился в отместку за поддержку России.