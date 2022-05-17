Рябков пригрозил шагами на принятие Финляндии и Швеции в НАТО, от которых не выиграет никто

По словам дипломата, страны и сами не знают, чего хотят. Они мучаются от собственного непонимания, что такое будущий мир, и страдают от неизбежности многополярности этого мира.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Москве придётся принять компенсирующие меры, от которых никто не выиграет.

"Когда пройдёт период анализа нами в Москве последствий данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на севере Европы, нам придётся принимать компенсирующие меры — и никто от них не выиграет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".