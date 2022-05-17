Рябков пригрозил шагами на принятие Финляндии и Швеции в НАТО, от которых не выиграет никто
По словам дипломата, страны и сами не знают, чего хотят. Они мучаются от собственного непонимания, что такое будущий мир, и страдают от неизбежности многополярности этого мира.
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Москве придётся принять компенсирующие меры, от которых никто не выиграет.
"Когда пройдёт период анализа нами в Москве последствий данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на севере Европы, нам придётся принимать компенсирующие меры — и никто от них не выиграет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Замглавы МИД РФ также отметил, что страны и сами не знают, чего хотят. По словам Рябкова, они мучаются от собственного непонимания, что такое будущий мир, и страдают от неизбежности многополярности этого мира.
Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. А сегодня глава МИД Швеции подписала заявку на вступление страны в НАТО. При этом в Кремле отметили, что членство в альянсе не укрепит архитектуру безопасности в Европе.
ТАСС / EPA / MAXIM SHEMETOV