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Опубликовано 17 мая 2022, 15:19

Рябков пригрозил шагами на принятие Финляндии и Швеции в НАТО, от которых не выиграет никто

По словам дипломата, страны и сами не знают, чего хотят. Они мучаются от собственного непонимания, что такое будущий мир, и страдают от неизбежности многополярности этого мира.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО Москве придётся принять компенсирующие меры, от которых никто не выиграет.

"Когда пройдёт период анализа нами в Москве последствий данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на севере Европы, нам придётся принимать компенсирующие меры — и никто от них не выиграет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Замглавы МИД РФ также отметил, что страны и сами не знают, чего хотят. По словам Рябкова, они мучаются от собственного непонимания, что такое будущий мир, и страдают от неизбежности многополярности этого мира.

Захарова: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки
Захарова: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО развязывает России руки

Напомним, 15 мая в Финляндии объявили, что официально приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. А сегодня глава МИД Швеции подписала заявку на вступление страны в НАТО. При этом в Кремле отметили, что членство в альянсе не укрепит архитектуру безопасности в Европе.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHEMETOV

Николь Вербер
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