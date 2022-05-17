Патрушев: Украина стала предлогом для необъявленной войны Запада против РФ

По словам секретаря Совбеза, США и их партнёры вынашивали этот план задолго до февраля 2022 года и реализовали бы его независимо от действий Москвы.

Украина стала предлогом для необъявленной войны Запада против России. Об этом свидетельствует уровень поддержки Киева со стороны Вашингтона и его партнёров, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"При этом развёрнутая американцами и их сателлитами глобальная антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны", — отметил он на заседании научного совета при СБ.

При этом намерения к развязыванию такой войны Запад вынашивал задолго до февраля 2022 года и реализовал бы свой план независимо от действий Москвы, уверен Патрушев.