МО РФ показало видео отражения контратаки двух батальонов ВСУ на танках и БМП в Запорожье

Планы противника удалось заранее раскрыть расчётами беспилотников и средствами технической разведки, что позволило открыть огонь по месту сосредоточения военной техники.

ВС РФ отразили контратаку ВСУ на запорожском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Минобороны РФ показало кадры отражения контратаки солдат ВСУ на запорожском направлении в ходе спецоперации на Украине. На них видно, как ведётся разведка с воздуха, а затем наносятся точечные удары по силам противника.

В ведомстве уточнили, что попытку два украинских механизированных батальона на танках и БМП предприняли 14 мая возле села Вишнёвого Запорожской области. Планы противника удалось заранее раскрыть расчётами беспилотников и средствами технической разведки, что позволило открыть огонь по месту сосредоточения военной техники.

"По бронетехнике противника в ходе её выдвижения и развёртывания на рубеже атаки были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерийскими подразделениями, после чего встречным огнём из вооружения танков, боевых машин пехоты, а также после применения российскими военнослужащими современных противотанковых средств предпринятая противником атака была отбита", — пояснили в МО РФ.

В результате подразделения ВС РФ уничтожили 26 украинских танков, 12 боевых машин пехоты, а вражеские потери в живой силе составили около 100 боевиков. Отступающие украинские танки и БМП были уничтожены огнём артиллерии, а украинские боевики — рассеяны.