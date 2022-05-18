Чем ответит Россия, если Польша нападёт на Калининград Военного потенциала области достаточно, чтобы дать отпор кому угодно. Но польская агрессия может запустить необратимую цепную реакцию, в ходе которой будет разрушена и Польша, и Прибалтика. 111084 111084 Коллаж © LIFE. Фото © "Рособоронэкспорт", © Wikipedia

16 мая экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев призвал демилитаризовать и переименовать Калининград, назвав его "пороховой бочкой между ног у НАТО". По его мнению, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, это существенно укрепит альянс на востоке, но тогда надо будет заняться эксклавом. Чем для Польши и её друзей может обернуться шаг в эту сторону?

Польша и Калининград на карте

Карта Калининградской области. Фото © Wikipedia

По состоянию на 2022 год численность всей армии Польши составляла 115,5 тысячи человек. Это 41-е место в общемировом рейтинге вооружённых сил, даже на фоне армий НАТО в три с половиной миллиона человек польская армия выглядит бледно. По словам военного эксперта Константина Сивкова, таких сил явно недостаточно для того, чтобы осуществить планы, высказанные бывшим военным Ромуальдом Шереметьевым.

Только в Калининграде у нас сосредоточено четыре дивизии — где-то 50 тысяч человек. Этого хватит, чтобы нанести Польше поражение Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Калининградская область наряду с Корейской демилитаризованной зоной и военно-морской базой в Китае считается одной из самых охраняемых в мире военных территорий. Там находится штаб Балтийского флота, там же сосредоточена внушительная межвидовая войсковая группировка.

Заявления о "демилитаризации" Калининграда просто бравада, которая не имеет под собой оснований. Когда поляки говорят так, они, конечно, подразумевают, что будет воевать всё НАТО. Сами они неспособны. Они не смогут справиться даже с белорусской армией, которая, кстати, значительно по потенциалу превосходит польскую Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

По словам Сивкова, просто так взять Калининград не получится — ни полякам в одиночку, ни полякам вместе с НАТО, потому что на территории области имеются серьёзные укрепления, а оружия и боезапасов достаточно, чтобы выдержать достаточно длительную осаду. Даже если будет реализован самый худший сценарий и Калининград окажется заблокирован, агрессору не поздоровится.

И мы всё это время, конечно, не будем молчать. Мы быстро деблокируем Калининград через Сувалкский коридор и будем обеспечивать коммуникацию с Калининградом через страны Балтии Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Западный военный округ против Прибалтики

Когда Ромуальд Шереметьев заявляет, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО нужно будет заняться "демилитаризацией" Калининграда, ему следует помнить, что Калининградская область входит в Западный военный округ (ЗВО), образованный в ходе военной реформы 2008–2010 годов на базе двух военных округов. Примем во внимание, что Калининград находится в окружении недружелюбно настроенных стран Балтии, но в случае чего объединённым силам Польши, Латвии, Литвы и Эстонии придётся иметь дело с ЗВО — округом максимальной боеготовности.

Военные округа РФ. Фото © Минобороны РФ

Согласно отчёту стратегического исследовательского центра RAND, в Западном военном округе сосредоточено не менее трёх армий, а также несколько крупных бригад, на вооружении которых не менее тысячи артиллерийских орудий разного калибра и типа — от буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок до систем РСЗО и тяжёлой артиллерии. При этом дальность действия некоторых из них вплотную приближается к отметке в 100 километров, что на практике полностью исключает прямой контакт с противником и помогает уничтожать врага, сберегая при этом солдат.

Армия Литвы — самая многочисленная из вооружённых сил Балтии — насчитывает примерно 20 тысяч человек. В Латвии служит всего 6200 человек. Общая численность эстонских ВС примерно 4000 человек. Военных сил этих стран едва хватает для обеспечения собственного суверенитета, и без поддержки стран альянса они вряд ли могут на кого-то напасть. По данным RAND, Западный военный округ ВС РФ перекрывает по огневым возможностям вооружённые силы Эстонии, Латвии, Литвы, а также контингента США, размещённого на их территории. А уж что касается Польши, лучше ей вообще не начинать ввязываться в конфликт с Россией.

Из Калининграда и Белоруссии можно достать и Министерство национальной обороны Польши, и Президентский дворец, если захотим. Всё что угодно можем делать, если только намекнут о попытке реализовать такой сценарий Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

"Искандеры" в Калининграде

Ракетное оружие большой дальности появилось в Калининграде давно, однако российские оборонительные вооружения, которые Минобороны может размещать там, где сочтёт нужным, регулярно вызывают истерики на Западе, в частности в Польше.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". Фото © "Рособоронэкспорт"

"Искандерами" вооружена 152-я ракетная бригада 11-го армейского корпуса Балтфлота. Основное назначение ОТРК — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также стратегически важных объектов. "Искандеры" способны поражать командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, артиллерию, корабли, самолёты и вертолёты на аэродромах и другие военные объекты. Они поражают цели на расстоянии от 50 до 500 километров. Точность попадания — пять метров. Существует основной вариант — "Искандер-М" — с двумя баллистическими ракетами 9М723 или крылатыми 9М728. Однако в распоряжении Российской армии имеется также "Искандер-К" — эти комплексы в НАТО называют сухопутной версией ракеты "Калибр". Точная дальность ракет не раскрывается, но в советские времена комплекс с крылатыми ракетами "Рельеф" мог поражать цели на расстоянии до трёх тысяч километров.

По мнению западных аналитиков, ОТРК "Искандер" наряду с ЗРК С-400 "Триумф" и береговыми комплексами класса "Бастион" играет ключевую роль в реализации концепции закрытых для доступа (Anti-Access / Area Denial) зон ВС России. В зону удара российских ракет в случае чего попадают базы НАТО и системы американских ПРО на всей территории Европы — от самого восточного города в Польше до самого западного в Португалии.

Калининград — крепкий орешек не только для Польши

Регион также надёжно защищён двумя зенитно-ракетными бригадами и тремя полками РЭБ. По мнению западных военных аналитиков, именно Калининград ограничивает НАТО в плане усиления группировки в Прибалтике по морю и по воздуху. Калининградский эксклав — это полноценная зона A2/AD. Ещё в 2016 году военное издание The National Interest писало, что зона закрытого доступа в Калининграде потенциально опасна для НАТО.

По словам вице-президента Лексингтонского университета Дэна Гура, цена проникновения НАТО в A2/AD в Калининграде может быть неприемлемой, а количество военных ресурсов, которые могут для этого понадобиться, непрогнозируемо. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в феврале 2022 года, ещё до начала спецоперации России на Украине, назвал Калининград "кинжалом в сердце Европы".

Профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф назвал Калининград "непотопляемым авианосцем", подрывающим силы НАТО в Северной Европе. Речь шла о гипотетическом вторжении именно сил НАТО, а не отдельно взятой маленькой армии Польши.

Что будет с Польшей в случае войны с Россией

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, трудно себе представить, чтобы поляки без помощи альянса проломили зону A2/AD в Калининграде.

Если они собираются начать третью мировую войну, то, конечно, попробуют проломить при поддержке альянса. А если им это не позволит НАТО, то они, кроме как рычать и гавкать из подворотни, не способны ни на что. Калининград может спать спокойно, зная, что он надёжно защищён, потому что если кто-то на него покусится, то уже никогда не встанет Виктор Литовкин Военный эксперт

Ранее эксперты отмечали, что все слухи о возможном прорыве системы ПВО Калининграда и захвате его силами НАТО — часть информационно-психологической войны. Польша просто следует в заданном США фарватере. Недружественно настроенные соседи должны понимать, что, пока они только треплют языком, им ничего не угрожает.

Но малейший удар по Калининграду — даже самая ничтожная провокация — приведёт к молниеносному уничтожению всей Прибалтики вместе с Польшей. В этом смысле хорошим примером для сил НАТО служат потери ВСУ — третьей по численности армии в Европе. При этом на Украине Россия действует крайне ограниченно, избирательно и деликатно. Такой подход в случае нападения на Калининград, вероятнее всего, наша армия применять не будет, Вооружённые силы РФ могут обрушиться на страны Балтии со всей мощью.

Фото © Shutterstock Какова вероятность, что Польша решится на вооружённую провокацию в Калининграде? 0 Практически нулевая. Поляки не самоубийцы 50 на 50. Если и решатся, то не в этом десятилетии Ближе к 70%. Если США заявят о поддержке, могут и решиться Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков