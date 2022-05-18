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Чем ответит Россия, если Польша нападёт на Калининград

Военного потенциала области достаточно, чтобы дать отпор кому угодно. Но польская агрессия может запустить необратимую цепную реакцию, в ходе которой будет разрушена и Польша, и Прибалтика.

Опубликовано 17 мая 2022, 21:40
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Коллаж © LIFE. Фото © "Рособоронэкспорт", © Wikipedia

Коллаж © LIFE. Фото © "Рособоронэкспорт", © Wikipedia

16 мая экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев призвал демилитаризовать и переименовать Калининград, назвав его "пороховой бочкой между ног у НАТО". По его мнению, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, это существенно укрепит альянс на востоке, но тогда надо будет заняться эксклавом. Чем для Польши и её друзей может обернуться шаг в эту сторону?

Польша и Калининград на карте

Карта Калининградской области. Фото © Wikipedia

Карта Калининградской области. Фото © Wikipedia

По состоянию на 2022 год численность всей армии Польши составляла 115,5 тысячи человек. Это 41-е место в общемировом рейтинге вооружённых сил, даже на фоне армий НАТО в три с половиной миллиона человек польская армия выглядит бледно. По словам военного эксперта Константина Сивкова, таких сил явно недостаточно для того, чтобы осуществить планы, высказанные бывшим военным Ромуальдом Шереметьевым.

Только в Калининграде у нас сосредоточено четыре дивизии — где-то 50 тысяч человек. Этого хватит, чтобы нанести Польше поражение

Константин Сивков

Военный эксперт, доктор военных наук

Только в Калининграде у нас сосредоточено четыре дивизии — где-то 50 тысяч человек. Этого хватит, чтобы нанести Польше поражение
Только в Калининграде у нас сосредоточено четыре дивизии — где-то 50 тысяч человек. Этого хватит, чтобы нанести Польше поражение

Калининградская область наряду с Корейской демилитаризованной зоной и военно-морской базой в Китае считается одной из самых охраняемых в мире военных территорий. Там находится штаб Балтийского флота, там же сосредоточена внушительная межвидовая войсковая группировка.

Заявления о "демилитаризации" Калининграда просто бравада, которая не имеет под собой оснований. Когда поляки говорят так, они, конечно, подразумевают, что будет воевать всё НАТО. Сами они неспособны. Они не смогут справиться даже с белорусской армией, которая, кстати, значительно по потенциалу превосходит польскую

Константин Сивков

Военный эксперт, доктор военных наук

Заявления о "демилитаризации" Калининграда просто бравада, которая не имеет под собой оснований. Когда поляки говорят так, они, конечно, подразумевают, что будет воевать всё НАТО. Сами они неспособны. Они не смогут справиться даже с белорусской армией, которая, кстати, значительно по потенциалу превосходит польскую
Заявления о "демилитаризации" Калининграда просто бравада, которая не имеет под собой оснований. Когда поляки говорят так, они, конечно, подразумевают, что будет воевать всё НАТО. Сами они неспособны. Они не смогут справиться даже с белорусской армией, которая, кстати, значительно по потенциалу превосходит польскую

По словам Сивкова, просто так взять Калининград не получится — ни полякам в одиночку, ни полякам вместе с НАТО, потому что на территории области имеются серьёзные укрепления, а оружия и боезапасов достаточно, чтобы выдержать достаточно длительную осаду. Даже если будет реализован самый худший сценарий и Калининград окажется заблокирован, агрессору не поздоровится.

И мы всё это время, конечно, не будем молчать. Мы быстро деблокируем Калининград через Сувалкский коридор и будем обеспечивать коммуникацию с Калининградом через страны Балтии

Константин Сивков

Военный эксперт, доктор военных наук

И мы всё это время, конечно, не будем молчать. Мы быстро деблокируем Калининград через Сувалкский коридор и будем обеспечивать коммуникацию с Калининградом через страны Балтии
И мы всё это время, конечно, не будем молчать. Мы быстро деблокируем Калининград через Сувалкский коридор и будем обеспечивать коммуникацию с Калининградом через страны Балтии
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Западный военный округ против Прибалтики

Когда Ромуальд Шереметьев заявляет, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО нужно будет заняться "демилитаризацией" Калининграда, ему следует помнить, что Калининградская область входит в Западный военный округ (ЗВО), образованный в ходе военной реформы 2008–2010 годов на базе двух военных округов. Примем во внимание, что Калининград находится в окружении недружелюбно настроенных стран Балтии, но в случае чего объединённым силам Польши, Латвии, Литвы и Эстонии придётся иметь дело с ЗВО — округом максимальной боеготовности.

Военные округа РФ. Фото © Минобороны РФ

Военные округа РФ. Фото © Минобороны РФ

Согласно отчёту стратегического исследовательского центра RAND, в Западном военном округе сосредоточено не менее трёх армий, а также несколько крупных бригад, на вооружении которых не менее тысячи артиллерийских орудий разного калибра и типа — от буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок до систем РСЗО и тяжёлой артиллерии. При этом дальность действия некоторых из них вплотную приближается к отметке в 100 километров, что на практике полностью исключает прямой контакт с противником и помогает уничтожать врага, сберегая при этом солдат.

Армия Литвы — самая многочисленная из вооружённых сил Балтии — насчитывает примерно 20 тысяч человек. В Латвии служит всего 6200 человек. Общая численность эстонских ВС примерно 4000 человек. Военных сил этих стран едва хватает для обеспечения собственного суверенитета, и без поддержки стран альянса они вряд ли могут на кого-то напасть. По данным RAND, Западный военный округ ВС РФ перекрывает по огневым возможностям вооружённые силы Эстонии, Латвии, Литвы, а также контингента США, размещённого на их территории. А уж что касается Польши, лучше ей вообще не начинать ввязываться в конфликт с Россией.

Из Калининграда и Белоруссии можно достать и Министерство национальной обороны Польши, и Президентский дворец, если захотим. Всё что угодно можем делать, если только намекнут о попытке реализовать такой сценарий

Константин Сивков

Военный эксперт, доктор военных наук

Из Калининграда и Белоруссии можно достать и Министерство национальной обороны Польши, и Президентский дворец, если захотим. Всё что угодно можем делать, если только намекнут о попытке реализовать такой сценарий
Из Калининграда и Белоруссии можно достать и Министерство национальной обороны Польши, и Президентский дворец, если захотим. Всё что угодно можем делать, если только намекнут о попытке реализовать такой сценарий

"Искандеры" в Калининграде

Ракетное оружие большой дальности появилось в Калининграде давно, однако российские оборонительные вооружения, которые Минобороны может размещать там, где сочтёт нужным, регулярно вызывают истерики на Западе, в частности в Польше.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". Фото © "Рособоронэкспорт"

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". Фото © "Рособоронэкспорт"

"Искандерами" вооружена 152-я ракетная бригада 11-го армейского корпуса Балтфлота. Основное назначение ОТРК — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также стратегически важных объектов. "Искандеры" способны поражать командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, артиллерию, корабли, самолёты и вертолёты на аэродромах и другие военные объекты. Они поражают цели на расстоянии от 50 до 500 километров. Точность попадания — пять метров. Существует основной вариант — "Искандер-М" — с двумя баллистическими ракетами 9М723 или крылатыми 9М728. Однако в распоряжении Российской армии имеется также "Искандер-К" — эти комплексы в НАТО называют сухопутной версией ракеты "Калибр". Точная дальность ракет не раскрывается, но в советские времена комплекс с крылатыми ракетами "Рельеф" мог поражать цели на расстоянии до трёх тысяч километров.

По мнению западных аналитиков, ОТРК "Искандер" наряду с ЗРК С-400 "Триумф" и береговыми комплексами класса "Бастион" играет ключевую роль в реализации концепции закрытых для доступа (Anti-Access / Area Denial) зон ВС России. В зону удара российских ракет в случае чего попадают базы НАТО и системы американских ПРО на всей территории Европы — от самого восточного города в Польше до самого западного в Португалии.

Экс-замглавы Минобороны Польши Шереметьев заявил о желании демилитаризовать Калининград
Экс-замглавы Минобороны Польши Шереметьев заявил о желании демилитаризовать Калининград

Калининград — крепкий орешек не только для Польши

Регион также надёжно защищён двумя зенитно-ракетными бригадами и тремя полками РЭБ. По мнению западных военных аналитиков, именно Калининград ограничивает НАТО в плане усиления группировки в Прибалтике по морю и по воздуху. Калининградский эксклав — это полноценная зона A2/AD. Ещё в 2016 году военное издание The National Interest писало, что зона закрытого доступа в Калининграде потенциально опасна для НАТО.

По словам вице-президента Лексингтонского университета Дэна Гура, цена проникновения НАТО в A2/AD в Калининграде может быть неприемлемой, а количество военных ресурсов, которые могут для этого понадобиться, непрогнозируемо. Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в феврале 2022 года, ещё до начала спецоперации России на Украине, назвал Калининград "кинжалом в сердце Европы".

Профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф назвал Калининград "непотопляемым авианосцем", подрывающим силы НАТО в Северной Европе. Речь шла о гипотетическом вторжении именно сил НАТО, а не отдельно взятой маленькой армии Польши.

Что будет с Польшей в случае войны с Россией

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, трудно себе представить, чтобы поляки без помощи альянса проломили зону A2/AD в Калининграде.

Если они собираются начать третью мировую войну, то, конечно, попробуют проломить при поддержке альянса. А если им это не позволит НАТО, то они, кроме как рычать и гавкать из подворотни, не способны ни на что. Калининград может спать спокойно, зная, что он надёжно защищён, потому что если кто-то на него покусится, то уже никогда не встанет

Виктор Литовкин

Военный эксперт

Если они собираются начать третью мировую войну, то, конечно, попробуют проломить при поддержке альянса. А если им это не позволит НАТО, то они, кроме как рычать и гавкать из подворотни, не способны ни на что. Калининград может спать спокойно, зная, что он надёжно защищён, потому что если кто-то на него покусится, то уже никогда не встанет
Если они собираются начать третью мировую войну, то, конечно, попробуют проломить при поддержке альянса. А если им это не позволит НАТО, то они, кроме как рычать и гавкать из подворотни, не способны ни на что. Калининград может спать спокойно, зная, что он надёжно защищён, потому что если кто-то на него покусится, то уже никогда не встанет

Ранее эксперты отмечали, что все слухи о возможном прорыве системы ПВО Калининграда и захвате его силами НАТО — часть информационно-психологической войны. Польша просто следует в заданном США фарватере. Недружественно настроенные соседи должны понимать, что, пока они только треплют языком, им ничего не угрожает.

Но малейший удар по Калининграду — даже самая ничтожная провокация — приведёт к молниеносному уничтожению всей Прибалтики вместе с Польшей. В этом смысле хорошим примером для сил НАТО служат потери ВСУ — третьей по численности армии в Европе. При этом на Украине Россия действует крайне ограниченно, избирательно и деликатно. Такой подход в случае нападения на Калининград, вероятнее всего, наша армия применять не будет, Вооружённые силы РФ могут обрушиться на страны Балтии со всей мощью.

Почему на Украине начинается новая волна мобилизации
Почему на Украине начинается новая волна мобилизации
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Фото © Shutterstock

Какова вероятность, что Польша решится на вооружённую провокацию в Калининграде?

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков
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