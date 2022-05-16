Почему новые боевые комплексы "Сармат" вызвали панику в Белом доме Оглавление Ракета "Сармат" — это "Сатана", но гораздо лучше Штраф за превышение эскалации Вступление Финляндии и Швеции в НАТО — не проблема Симптомы ядерной гипертонии Эксперты считают, что Вашингтон попытается схитрить, чтобы Россия не смогла обеспечить собственную безопасность своими же средствами. 83669 83669 Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" с тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ракета "Сармат" — это "Сатана", но гораздо лучше

14 мая посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США хотят ограничить использование Россией ракет "Сармат".

"Посейдон" им очень не нравится, не нравится очень "Сармат". И на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам всё время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти "Посейдоны", конечно же, надо ограничить использование "Сарматов" и так далее Анатолий Антонов Посол РФ в США

Это заявление прозвучало через месяц после того, как Министерство обороны РФ сообщило об успешном запуске нового ракетного комплекса с космодрома Плесецк в Архангельской области. 27 апреля генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в России будет построено 46 таких комплексов. Ещё тогда ведущие военные эксперты отметили, что данная цифра не шокирует и является гарантией сохранения российского ядерного щита в сложившихся условиях.

РС-28 "Сармат" — комплекс шахтного базирования 5-го поколения, который пришёл на смену "Воеводе", в терминологии НАТО известном как "Сатана". По сути, РС-28 — это "Супервоевода" и "Суперсатана". Использованные разработчиками новейшие технологии и схемы орбитальной бомбардировки сделали РС-28 непредсказуемой и неуязвимой даже для самых современных вражеских ПРО. Ракеты можно будет отправлять "к месту назначения" как через Северный, так и через Южный полюс, ведь дальность применения увеличилась до 18 тысяч километров. За управление шахтами отвечает автоматизированная система нанесения ответного ядерного удара "Периметр" . Её США, кстати, тоже хотят "запретить".

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В ракете "Сармат" используется две уникальных технологии. Первая — система "холодного старта", которая позволяет скрыть подготовку к пуску от систем наблюдения вероятного противника. Долгое время такие системы были характерны только для твердотопливных ракет, например, для баллистической ракеты подводных лодок Р-30 "Булава". Вторая — гиперзвуковые управляемые блоки "Авангард" с модульной конфигурацией. По своему виду они похожи на кубики конструктора лего — их можно комплектовать в зависимости от типа цели, её удалённости, заглублённости и других важных параметров.

Штраф за превышение эскалации

Ракеты "Сармат" оснащаются системой быстрого старта — за время подготовки ракеты к пуску не происходит никаких изменений в окружающей среде, даже крышка шахты остаётся закрытой всего за несколько секунд до запуска. Поэтому США сейчас и попытаются ограничить "Сармат", хотя ещё 20 апреля Пентагон заявил, что не рассматривал это испытание как угрозу. Каким ещё "аргументом" обладает ракетный комплекс "Сармат"? По словам военного эксперта и доктора военных наук Константина Сивкова, в потенциале гиперзвукового комплекса огромная разрушительная сила, которая в случае условного дня икс камня на камне не оставит от США.

Огромный забрасываемый вес — около 10 тонн, по официальным данным. Она имеет глобальную дальность, и она может доставить до Йеллоустоуна мультимегатонный заряд эквивалентом в 50 мегатонн, который может инспирировать взрыв супервулкана Йеллоустоун и выброс такого количества лавы, которая покроет весь континент. Вкупе с другими разрушениями это уничтожит половину цивилизации, а западную вообще полностью. Но даже в обычном ракетном снаряжении она имеет 12 блоков мегатонного класса с системой защиты-обороны, которые сами по себе представляют огромную разрушительную силу Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО — не проблема

По состоянию на 15 мая 2022 года Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО. Отчёт о вступлении передан пленарному заседанию правительства, после чего будет опубликован в окончательной форме. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в свою очередь призвала "ускориться" с принятием Швеции и Финляндии в НАТО. По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, в случае вхождения Финляндии и Швеции в НАТО их территории станут пространством противостояния альянса и России.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Финляндии Саули Ниинистё (слева направо) на совместной пресс-конференции в Хельсинки, 15 мая 2022 года. Фото © ТАСС / IMAGO / Lehtikuva

Это коренным образом повлияет на архитектуру безопасности региона. Встанет вопрос о защите интересов России и в конечном счёте — о гарантиях безопасности. Сегодня её может обеспечивать наличие гиперзвукового оружия. Если до Вашингтона боевые блоки "Сармата" долетят за девять минут, то до столицы Финляндии, Хельсинки, или до столицы Швеции, Стокгольма, лететь им не больше двух минут. В ряде случаев даже меньше. Увы, поведение северных соседей заставляет Россию ответственно подходить к вопросу собственной безопасности — и тут извиняться не за что.

Падение мегатонных боевых блоков в случае со Швецией и Финляндией необязательно — хватит и половины от максимальной мощности. С учётом размеров двух стран мощность заряда фактически не будет играть никакого значения. К тому же вероятные места базирования авиации США и НАТО почти наверняка уже давно взяты на сопровождение спутниками оптической разведки.

Симптомы ядерной гипертонии

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, история с попыткой запрета российского гиперзвука началась давно и связана она, главным образом, с военной технологической отсталостью США.

Рекомендации по таким действиям ещё в 2019 году давала исследовательская служба Конгресса США. По всем гиперзвуковым ракетам — по "Авангарду", по "Циркону", по "Кинжалу", чтобы ограничить эти средства вооружения. Исследовательская служба пришла к выводу, что США гиперзвуком вряд ли будут обладать, потому что для этого придётся совершить несколько технологических прорывов, чтобы выйти на такую технологию Алексей Леонков Военный эксперт

В сложившихся условиях, когда США практически полностью оборвали диалог с Москвой, заинтересованы в сохранении очага нестабильности на территории Европы, а теперь ещё лезут в балтийский регион, угрожая безопасности России, какие-либо договорённости "на словах", увы, уже мало что значат. "Сармат" — единственная гарантия от непредсказуемых действий альянса. Как писал поэт Александр Блок: "Да, скифы — мы!.. <...> Держали щит меж двух враждебных рас Монголов и Европы!" В сегодняшней ситуации щитом для России становится именно "Сармат".

Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" с тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Какие цели "Сармат" уничтожит в первую очередь? 0 Силы сдерживания НАТО Японские базы США Финляндию и Швецию Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев